Iannone 11° in qualifica a Sepang:

Il fine del settimana del Gran Premio di Malesia sembra destinato ad essere condizionato dall'incertezza delle condizioni meteo. Dopo il buon avvio nelle prime prove libere di ieri, Andrea Iannone non è riuscito a trovare il setting migliore per la sua Speed Master a causa della pioggia che ogni tanto scende sul tracciato di Sepang. Per questo, anche nelle prove ufficiali, il pilota vastese ed il suo team hanno lavorato molto in proiezione della gara, cercando di trovare delle soluzioni efficaci. Alla fine è arrivato un undicesimo posto in griglia, che costringerà Iannone ad una gara in recupero. In pole position ci sarà Pol Espargarò con Marquez, che qui potrebbe festeggiare il mondiale, in 3 posizione.

"Fra ieri e oggi non c'è stato modo di provare molto- ha detto Iannone al termine delle qualifiche-, perché siamo riusciti a fare solo un turno utile completamente asciutto. Siamo riusciti, però, a migliorare un po', ma non ci aspettavamo questo risultato. Non c'è stato molto tempo per mettere in pratica le idee pensate, abbiamo potuto fare solo in parte quello che avevamo programmato. In questa ultima parte della stagione stiamo facendo fatica, dobbiamo migliorare la messa a punto per essere più competitivi e per riuscire a controllare la moto come vorrei. Nel warm up proveremo qualche ultima modifica, senza però cercare di stravolgere la moto, sperando che questo ci aiuti a risolvere almeno in parte la situazione. Ringrazio il team Speed Master per il supporto".

Appuntamento a domani mattina, alle 8.20 (ora italiana) per l'inizio del Gran Premio di Malesia nella classe Moto2.