I dehors si facciano per rivitalizzare il centro storico, dove "di movimento ce n'è poco". Anche perché ormai "a Vasto non c'è più nulla. Per i giovani e i turisti l'offerta è scarsa".

Francesco Pracilio, del bar In Piazza, non usa mezzi termini. E' uno degli esercenti che vorrebbero installare i dehors, le pedane recintate, coperte e riscaldate in cui sistemare i tavolini all'aperto anche d'inverno.

“Sono favorevolissimo perché ogni impresa deve avere la possibilità di scegliere se fare o no questo tipo di investimento. Ora non si riesce a capire se è possibile e perché alcuni possono averlo e altri no. Una struttura carina io la farei" davanti al suo bar della centralissima piazza Rossetti.

"Un investimento da 15-20mila euro, ma la situazione mi sembra molto ingarbugliata. In centro ormai c’è poco movimento. Bisogna fare qualcosa di più per i giovani visto che l’offerta è davvero scarsa. Locali diversi perché a Vasto ormai non c’è più nulla. Non ci sono discoteche e dal punto di vista turistico non riusciamo a valorizzare quello che abbiamo”.