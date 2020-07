Il rapporto tra etica, politica ed economia (nella storia delle società umane, nella dottrina dei teologi- riformatori e nelle scuole di pensiero) è costellato di questioni vibranti:



- è possibile che le bronzee leggi della finanza producano la morte della morale e, con essa, la fine della dignità della persona?



- la dittatura della speculazione (ora anonima, ora palese) può causare il declino della democrazia, quale sistema della libera sovranità dei popoli?



- se, dai capitali cinesi, dipende il destino di grandi Nazioni e Continenti (gli Stai Uniti, l'Europa), cosa succederà se i "Cipputi" (figure simboliche dei lavoratori in tuta blu), già ribellatisi in massa ai ritmi schiavistici (da vero ergastolo industriale) della Foxconn [azienda che produce l’oggetto più desiderato del pianeta, l’iPhone 5, ultimo telefono-gioiello a marchio Apple] si rifiuteranno di sottoscrivere (come sono costretti a fare ora) la clausola contrattuale che li impegna a non suicidarsi (alla lettera!!!) nel corso della "bestiale" fatica a cui sono sottoposti?



- se il nuovo credo dei manager è la delocalizzazione, quando la figura di Cipputi si affermerà in tutto il mondo (e ciò sarà fatale), si delocalizzerà in Lapponia o nella terra di Baffin?



Questi problemi hanno costituito il filo conduttore del secondo seminario della Nuova Koinè. Nella sala convegni della Società Operaia di Mutuo Soccorso ancora una volta si sono coniugate, con coerente armonia (evento piuttosto inconsueto), la qualità e la quantità. Le poltroncine del piacevole ambiente erano pienamente occupate da partecipanti attenti e motivati a seguire la relazione condotta secondo il metodo (ormai collaudato) del "coro a due voci" (Bonavolontà e Di Casoli) che si apre via via agli interventi dei convegnisti. Tra l'altro, la presenza, attiva e gradita, di giovani studenti, provenienti da tutto il territorio chietino, ha innervato il dibattito di solide riflessioni e di pregevoli note critiche: una robusta sollecitazione a proseguire nell'avventura formativa, completando la triade dei seminari e preparando il terreno per ulteriori incontri nel prossimo futuro. Alla prospettiva (vedremo se audace o realistica) di fondare (a Vasto) una Scuola stabile (ma anche itinerante) di studi politici, economici e giuridici, la sala ha risposto con un vibrante applauso!



Intanto, ci si prepara al terzo seminario: La "Costituzione italiana, storia, profili e caratteri". Il relatore sarà il dottor Biagio Riccio, avvocato di Cassazione.

Il sindaco, la giunta, le forze politiche, i responsabili delle Agenzie educative (in primis, le Scuole) vogliono gratificarci della loro presenza?

il terzo seminario si terrà domenica 21 ottobre alle ore 10:30 c/o la sala conf della Società Operaia di Mutuo Soccorso.