“Dal riordino delle Province alla Macroregione Adriatica: le prospettive per il territorio”, questo il titolo dell’incontro promosso dalle segreteria regionali del Partito Democratico D’Abruzzo e del Molise e dal circolo Pd di Vasto. Far parte di una Macroregione costituisce una risorsa in più per le realtà aderenti e il 2014 è l’anno in cui è fissato il termine per la concretizzazione del progetto; il riordino delle province si inserisce in tale prospettiva come realtà organizzativa sui territori. Introduce Antonio Del Casale, segretario Pd VastoPresiedono l’incontro: Federica Mariotti (Direzione Nazionale Pd) e Paolo Di Iulio (Segretario Pd Mafalda).

Interverrano all’iniziativa il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, il coordinatore Pd zona Vastese Carlo Moro, il caporuppo Pd in provincia di Chieti Camillo D’Amico, il capogruppo Pd Abruzzo in Regione Camillo D’Alessandro, il Senatore Giovanni Legnini e il consigliere regionale Pd Molise Michele Petraroia. Le conclusioni saranno affidate a Silvio Paolucci, segretario Pd Abruzzo e a Danilo Leva segretario Pd Molise. L’iniziativa è in programma sabato 20 ottobre alle ore 17,00 presso la

Multisala del Corso in Corso Europa,1 a Vasto.