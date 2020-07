E' bastata una settimana di duro lavoro per riscattare la sconfitta dell'esordio in campionato per la Tcm Group Bts San Salvo nel campionato di pallavolo maschile di serie C. Risolti prontamente i problemi di tesseramento che avevano costretto Peppe Del Fra in tribuna nella scorsa giornata, il tecnico vastese ha potuto guidare la sua squadra alla vittoria contro l'Impavida Ortona. La formazione ortonese è composta dai ragazzi del settore giovanile della società che disputa la serie A, ma si tratta sempre di ragazzi di ottimo livello.

Per capitan Di Virgilio e compagni un impegno quindi non facile. Finisce 3-1 (24-26/25-20/19-25/16-25), con gli ospiti che riscattano la brutta prestazione espressa contro l'Agnone. Il sestetto di partenza della Bts in avvio di gara gioca punto a punto con gli avversari. Si finisce ai vantaggi, con il punto decisivo messo a terra dalla suadra sansalvese. I giocatori dell'Impavida sono pronti a reagire, conquistando la seconda frazione di gioco. Sull'uno pari Del Fra ha modo di gestire nel migliore dei modi gli uomini a sua disposizione, spostando l'inerzia del match a suo favore e conquistando nettamente terzo e quarto set.

Arrivano quindi i primi tre punti in classifica per Bts San Salvo, che, oltre ad un mero dato numerico, fanno risalire il morale di questa squadra formatasi da poche settimane ma con tanta voglia di fare bene in questa stagione. Ora il prossimo appuntamento è per domenica 28 alle 18, presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele a Vasto. Nella sfida con il Francavilla i giocatori della Bts San Salvo sperano di poter contare sullo stesso numeroso pubblico che li ha sostenuti nella gara d'esordio.