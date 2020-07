Montare i dehors nei mesi invernali e smotarli quando arrivano i mesi caldi. La proposta è di Armando Aganippe, titolare dello Spritz Bar di piazza Diomede.

"Bisogna garantire ospitalità, dando alla piazza nuovi contenuti per farla vivere un po’ di più rispetto ad oggi", dice a distanza di un anno e 4 mesi da quando ha rilevato il locale in cui tanti anni fa c'era lo storico Bar Salvatore.

"Lo si può fare con strutture confortevoli in cui i clienti possano stare al caldo e seduti. Non riesco a capire perché sia necessario tutto questo tempo per prendere una decisione del genere, che incontra i favori di tanti cittadini, una larga maggioranza dell’opinione pubblica. L’inverno sta arrivando” e per i piccoli locali della Vasto antica “questo è un problema. Vorremmo essere messi in condizioni di risolverlo. La nostra rischiesta riguarda - precisa Aganippe - solo il periodo invernale. E’ naturale che nei mesi freddi esista l’esigenza di installare i dehors, che con l’arrivo del bel tempo dovrebbero sparire in modo da valorizzare a fini turistici le bellezze architettoniche e paesaggistiche di cui Vasto è ricca. Non solo. La nostra richiesta non va letta unilateralmente. Non bisogna guardarla solo nell’ottica del business, ma anche del decoro urbano e del comfort di chi usufruisce dei servizi offerti dalle attività del centro storico. Tante persone verrebbero volentieri da queste parti d’inverno, ma non lo fanno perché non ci sono spazi adeguati per intrattenersi”.