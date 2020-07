Si stanno concludendo in questi giorni gli interventi post sisma in Emilia Romagna da parte della Protezione Civile della Regione Abruzzo. Infatti in questa settimana circa 70 volontari abruzzesi stanno procedendo allo smantellamento della tendopoli del “Campo Abruzzo” montato nel comune di Cavezzo (MO) a seguito del tremendo sisma di maggio. Alle operazioni di smontaggio, coordinate dal dott. Giampiero Antonetti della Protezione Civile regionale, stanno partecipando diversi volontari del vastese appartenenti alla Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo, alla P.C. Il Castello di Monteodorisio, alla P.C. Madonna Dell’Assunta di Casalbordino e al gruppo comunale di Carunchio.

Sono già diverse le tende smontate dai volontari e nei prossimi giorni tutte le operazioni di smantellamento del campo saranno completate. La tendopoli di Cavezzo composta da 63 tende climatizzate, 2 cucine mobili, 10 moduli bagni, 3 tensostrutture, 1 modulo ufficio, 1 modulo per le attivita' ludiche, una sala operativa mobile, un ponte radio per le comunicazioni locali e dotata di impianto elettrico ed idrico sanitario certificato a norma ha ospitato circa 350 sfollati.