Vince 4-2 la Pro Vasto femminile la prima partita ufficiale della nuova stagione in coppa Abruzzo contro il Palmoli. La gara però si mette subito male per le ragazze di mister Mazzatenta: al 8’ la squadra ospite passa in vantaggio su punizione, ma le vastesi cercano subito di rimediare e vanno vicine al pareggio prima al 14’ con un tiro di Minicucci e poi al 18’ con un tentativo della Di Viesti e alla fine ci riescono al 28’ grazie a Di Francesco che calcia dalla distanza e mette in rete. A pochi minuti dal termine del primo tempo, al 43’, la Pro Vasto passa in vantaggio con Di Viesti.



Nella ripresa arriva un altro gol: al 5’ sulla destra Mazzatenta, apparsa in grande forma e sempre pericolosa, è protagonista di una bella azione, supera le avversarie, mette al centro per l’accorrente Di Viesti che realizza ancora, per lei è doppietta. Al 20’, quando per le padrone di casa la situazione sembrava essere ormai sotto controllo, un tiro non irresistibile da fuori area sorprende l'estremo difensore Vitelli, ma al 33’ c'è il gol proprio di Mazzatenta che lanciata verso la porta avversaria, si ritrova a tu per tu contro il portiere ospite e insacca facilmente. Dopo la convalida dell'arbitro ci sono state molte proteste da parte del Palmoli che sosteneva che la palla dovesse essere restituita a loro dalle avversarie all'inizio dell'azione. Espulso per proteste l'allenatore ospite.



Di seguito le ragazze della Pro Vasto in distinta: Vitelli L., Vitelli D., Napolitano, Serra, Nozzi, Tumini, Cirulli, Di Francesco, Minicucci, Di Viesti, Malatesta, Mariniello, Mazzatenta, Nucciarone, Cerbino, Fabrizio, Tiberio, Di Foglio. Allenatore Nello Mazzatenta.