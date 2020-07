E' tornato in tv l'attore vastese Pietro Bontempo. Nella puntata di ieri sera di "Un passo dal cielo 2", che ha come protagonista principale Terence Hill, nei panni di un ufficiale del Corpo Forestale e altri attori come Francesco Salvi e Gaia Amaral, Bontempo ha interpretato il papà di una ragazza scomparsa. E' stata l'occasione per rivederlo sul piccolo schermo dopo la parte in "Bentornato Nero Wolfe" dello scorso anno.

Grande attore di teatro, Bontempo ha ricevuto diversi riconoscimenti nella sua città d'origine. Tra i suoi lavori teatrali l'ultimo è "Un marito ideale" , per la regia di Roberto Valerio. In passato ha partecipato anche al film per la tv "La Uno Bianca" o a pellicole come "Io speriamo che me la cavo", dal libro di Marcello D'Orta.

Una carriera importante, quella di Pietro Bontempo, che svolge anche l'attività di doppiatore. Un altro talento di questa terra che, dopo essersi trasferito a Roma per gli studi universitari, ha intrapreso questo percorso nel mondo della recitazione e lo sta portando avanti brillantemente, con tanti ruoli. L'auspicio è quello di poterlo vedere protagonista nella nostra città, magari con il suo spettacolo teatrale, così da smentire il celebre detto "nessuno è profeta in patria".