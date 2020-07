Il motomondiale torna in pista dopo appena una settimana dal Gran Premio del Giappone. Il terz'ultimo appunamento del mondiale è con il Malaysian Motorcycle Grand Prix. Andrea Iannone, dopo i tanti problemi che lo hanno costretto ad un deludente 18° posto nella scorsa gara, ha una grande voglia di riscatto per concludere al meglio, quindi conservando il terzo posto, la sua avventura nella Moto 2.

La giornata di prove libere lo ha visto tra i protagonisti, con una serie di buoni crono. Nella seconda sessione Andrea ha fatto registrare il suo miglior tempo sul tracciato umido, poco prima che iniziasse a piovere. Il tempo di 2'16.399 è stato il quarto assoluto. Con il circuito ormai completamente bagnato, Iannone e la sua squadra hanno fatto un run finale per verificare alcune scelte in caso di pioggia.

"La giornata di oggi è stata particolare, le condizioni meteorologiche erano strane- ha commentato il pilota vastese a fine turno-. Questa mattina siamo stati abbastanza veloci, ma abbiamo comunque gli stessi problemi del Giappone, anche se ci frenano meno e fanno meno effetto sui nostri risultati. Spero che la sessione di domani si svolga con delle condizioni climatiche favorevoli, in modo tale da cercare di trovare una strada per risolvere questi problemi, o almeno per limitarli. Vedremo cosa decideranno il mio capotecnico e la squadra, ma sono fiducioso. Con i tempi del secondo turno non si possono fare delle considerazioni effettive, siamo quarti, ma non sono dei tempi concreti. Rimandiamo tutto a domani, spero vada tutto per il meglio per poter essere competitivo.