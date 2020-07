Si sono svolte martedì 16 ottobre 2012, a Vasto, le "Children's Olimpic games", con la partecipazione dei ragazzi delle classi 5° C e 5° D della scuola Primaria "G. Spataro". I ragazzi erano in dubbio se andare a disputarle a Olimpia, dove ogni quattro anni si svolgevano le antiche olimpiadi greche, dedicate a Zeus. Magari partecipando alle antiche gare come ad esempio: il lancio del giavellotto e del disco, la corsa dei cavalli, la lotta, la corsa, ecc, approfondendo magari gli argomenti di storia studiati in classe.

Avrebbero voluto sicuramente provare a gareggiare negli stadi di Londra, dove da poco si sono concluse le olimpiadi e le paraolimpiadi 2012, con molte vittorie italiane.

Hanno invece accolto con entusiasmo la possibilità concreta, di effettuare delle gare sportive denominate da loro "Children's Olimpic Games" , nel bellissimo e grandissimo "Parco Urbano delle Lame" di Vasto, in onore delle antiche gare greche e di quelle più moderne, conosciute mediante varie ricerche svolte in gruppo.

Dopo vari giorni di maltempo e tempo variabile, il sole ha regalato loro una splendida giornata, quasi estiva, che ha permesso di svolgere con tranquillità le gare.

I 50 ragazzi , divisi in gruppi maschili e femminili, si sono cimentati : nella staffetta 80 x 3; nella corsa breve di 80 metri e nella corsa di resistenza di 500 metri.

Tutti i ragazzi sono stati contentissimi delle loro prestazioni. Tutti sono stati premiati con una medaglia di cartoncino dorato, perché come dice il motto olimpionico " l'importante non è vincere, ma partecipare!"

Ci auguriamo che questi piccoli atleti siano sempre pieni di entusiasmo verso lo studio e lo sport, e che magari qualcuno di loro possa realizzare il sogno di partecipare alle olimpiadi, non tanto a quelle del 2016 a Rio De Janeiro, perché sarebbero troppo giovani, ma forse a quelle del 2020, non sappiamo ancora in quale città del mondo.

Si segnala che tutti hanno gareggiato rispettando i compagni nel segno dell'amicizia e lealtà sportiva, dimostrando di saper star bene insieme anche perdendo, e che l'amore verso l'altro è il valore più importante. Se adulti e bambini credessero di più in questi valori, il mondo sicuramente sarebbe migliore e tutti vivrebbero felici.

Gli alunni delle classi 5° C - 5° D

Scuola Primaria "G. Spataro" , Istituto comprensivo n.1- Vasto