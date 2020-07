Furti negli appartamenti, ladri d'auto, raid nei cantieri edili. Per arginare l'ondata, i carabinieri di Vasto hanno "predisposto servizi mirati", spiega il capitano Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia di piazza Dalla Chiesa.

Nelle ultime settimane nel mirino sono finiti i cantieri e le auto. Tre raid a partire dalla scorsa estate al Residence Plaza.

Per arraffare materiale edile i ladri hanno approfittato del fatto che il fabbricato in costruzione è sotto sequestro dalla scorsa primavera. Il danno complessivo si aggira attorno ai 12mila euro. In un altro cantiere, che si trova nei pressi del tratto settentrionale della circonvallazione Istoniense, i militari hanno arrestato un ladro il flagranza di reato.

Ma succede anche di fermarsi al ristorante per il pranzo o la cena e, all'uscita, non ritrovare l'automobile. Due gli episodi del genere accaduti di recente.

Le forze dell'ordine corrono ai ripari. "Abbiamo predisposto servizi mirati a combattere in fenomeno dei furti", dice Vitiello. "Servizi che, all'occorrenza, possono essere utili per altre esigenze operative". Controlli più intensi. Carabinieri che a volte non si vedono, ma ci sono. Con l'obiettivo di ridurre il numero dei furti che, complice la crisi economica, è aumentato di molto.

In azione non solo i professionisti del crimine, ma anche ladri che arraffano le prime cose che trovano. E borseggiatori. C'è anche chi entra nei negozi e ruba per fame.