"Il comune decida in fretta. La stagione invernale ormai è alle porte. Noi siamo favorevoli". Sì ai dehors fuori dai locali. Marco Corvino e Antonio Caruso, presidenti dei consorzi Vasto in centro e Vivere Vasto Marina, si schierano con gli esercenti che vogliono installare le pedane recintante, coperte e riscaldate all'esterno di bar e attività di ristorazione per poter avere i tavolini all'aperto anche d'inverno.

"Abbiamo avuto ieri un incontro con Confesercenti. Sappiamo che sulla questione l'amministrazione comunale non ha ancora preso una decisione e che la vicenda dovrà essere vagliata dalla maggioranza per poi approdare in Consiglio comunale. Non ci esprimiamo sulla procedura: tocca all'amministrazione decidere se si tratta di una questione così importante da ritenere necessari questi passaggi, compresa una delibera consiliare. A noi interessa che la decisione venga presa al più presto, anche perché servono i tempi tecnici necessari a realizzare le strutture. Siamo favorevoli - ribadiscono Corvino e Caruso - ai dehors perché darebbero linfa al centro storico, creando punti di socializzazione".

L'assessore al Commercio, Mario Olivieri, parlando nei giorni scorsi a ZonaLocale.it, aveva dato parere negativo: "Non è stata presa ancora nessuna decisione. Ma la mia opinione è che queste strutture mettano a rischio la quiete notturna".