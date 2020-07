Con i comitati a sostegno di Renzi e Bersani, candidati in corsa per le primarie del centrosinistra, già attivi sul trerritorio, i sostenitori di Nichi Vendola non restano certo a guardare. E allora in città nasce il "Comitato per Nichi Vendola" composto da singoli cittadini, iscritti al partito del politico pugliese e simpatizzanti che "vogliono sostenere e organizzare la campagna delle Primarie a favore di Vendola. Fra le prime adesioni: Florindo Barisano, Antonio Belfiore, Donatella Conte, Ernesto D'Adamo, Gabriella D'Ascenzo, Enzo Giattini, Pasquale Litterio, Nicola Mariani, Giulia Marino, Maura Pomponio, Roberto Raspa, Luca Storto, Arianna Tascone".

In questi giorni il comitato vastese è impegnato nella raccolta delle firme necessarie alla presentazione della candidatura di Vendola e nell'organizzazione di prossime iniziative pubblich. "Auspichiamo - dicono i referenti del Comitato- la costituzione in tutto il territorio del vastese di Comitati aperti, che nascano e si organizzino in modo autonomo e spontaneo ad opera di cittadini interessati al dibattito politico nel centrosinistra e al rinnovamento della politica italiana.

L'appuntamento delle Primarie è un momento importantissimo per riempire di contenuti innovativi il programma del centrosinistra e per indicare la nuova strada, che il nostro Paese deve intraprendere per uscire da questa crisi che ci investe"

Sarà la sede di Sel,in corso Plebiscito a Vasto, ad ospitare sabato 20 ottobre alle 18 il primo incontro pubblico del comitato per Vendola.