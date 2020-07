Nasce a Vasto l'Associazione "Amici di Nicole Minetti" ovvero: credete forse di essere meglio voi?". Tutto vero. E' l'architetto Francescopaolo D'Adamo a lanciare questa iniziativa sul suo blog. "Dopo gli Amici del toson d'oro, gli Amici del teatro rossetti, gli Amici di zampa, Amici degli anziani, Amici di punta aderci, Amici del golf vasto, Amici di Vincenzo Canci, Amici di Robespierre... nasce l'associazione Amici di Nicole Minetti con lo scopo di combattere la maniera superficiale e ipocrita di vedere le cose".

"La prima associazione in Italia a sostegno di Nicole Minetti e di quello che lei rappresenta", si legge nell'articolo di presentazione.

"In Italia abbiamo tanti problemi. Quando non ne abbiamo, cerchiamo di inventarcene di veri e di falsi. Soprattutto però ci distinguiamo per l'incapacità di valorizzare i nostri patrimoni. Gli scandali si susseguono e gli sprechi fanno rabbrividire eppure quando abbiamo qualcosa di speciale non sappiamo cosa farne. Nicole Minetti è qualcosa di speciale, ma in tanti non l'hanno capito. Nicole Minetti è una risorsa del nostro Paese. Noi siamo convinti che lei rappresenti al meglio e più di altri il vero zeitgeist. E se allora questo spirito del tempo non ci piace, che vogliamo fare? Voi volete dire che il nostro tempo non vi piace? Siete liberi di farlo. Noi invece pensiamo che per colpa di qualcuno o di tutti noi, questo è il tempo in cui viviamo e in questo tempo dobbiamo operare. Noi pensiamo, che l'oceano di ipocriti da cui siamo circondati, ha perso un'altra occasione forse irripetibile.

Poteva essere l'occasione più incredibile per porre la questione della selezione della classe dirigente. Poteva essere l'occasione per discutere finalmente del perché è possibile trovare fra i candidati un trota per Bossi o un trota per Di Pietro. Oppure un Batman oppure un Maruccio oppure una fila lunghissima di impresentabili. E invece non è successo. Di questo gli ipocriti preferiscono non discutere. A loro basta criticare la Minetti. Ma perché, gli altri sono forse meglio della Minetti? Capite certamente cosa intendiamo dire. Per questo la nostra associazione ha come sottotitolo: credete forse di essere meglio voi?"

C'è anche una pagina Facebook, appena aperta, alla quale si può aderire liberamente. (clicca qui). Si tratta di un'iniziativa concreta o è una provocazione? Lo scopriremo prossimamente. Intanto, sempre dal blog di D'Adamo, si legge che c'è l'intenzione di invitare Nicole Minetti a Vasto. Sarebbe di certo una cosa che non passerebbe inosservata.