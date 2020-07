Sabato 20 ottobre 2012 alle ore 15.00 al Palasport di Cupello andrà in scena la seconda giornata del campionato regionale di calcio a 5 serie C2. La Virtus Cupello riceverà il Real Atessa 2001. questa è una partita assolutamente da non fallire per gli uomini del presidente Luigi Meninni. Il Real Atessa è una squadra da non sottovalutare considerando anche la vittoria della prima giornata contro il Francavilla. In squadra c'è l'esperto portiere Settimio Gallucci, elemento molto valido, con trascorsi importanti nelle categorie superiori.

La Virtus Cupello ha ancora qualche problema di formazione a causa dei guai fisici del bomber Sante Mileno che comunque dovrebbe essere del match. Per quanto riguarda la formazione mister Porfirio dovrebbe confermare gli stessi che hanno giocato sabato scorso: Francesco Sputore, Marco Tiberio, Alessio Perazzoli, Gianluca Scafetta, Luigi Galante, Domenico Romagnoli, Tommaso Tumini, Sante Mileno, Ettore Tiberio, Domenico D'Ercole, Leonardo Comparozzi.

Questi per la Virtus sarà un impegno già decisivo perchè un'eventuale sconfitta causerebbe un notevole distacco dalle prime posizioni mettendo a rischio gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Al presidente Luigi Meninni e ai suoi ragazzi va un grande in bocca al lupo.