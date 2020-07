Il pronipote di Don Carlo:

Carlo Centorami, Presidente dell'Associazione "Vasto Libera" e pronipote di Don Carlo Della Penna, ha promosso una raccolta firme per chiedere la ristrutturazione dell'Asilo Carlo Della Penna, "tenendo fuori i privati e gli speculatori". Sul foglio di raccolta della firme si legge: "I sottoscritti firmatari, considerato l'alto valore etico e morale della Fondazione Carlo Della Penna; considerato il grande valore affettivo di generazioni di genitori e bambini vastesi; considerato che l'Amministrazione comunale ha stanziato ingenti somme e che ormai nulla viene speso per la manutenzione; considerato l'evidente e penoso stato di abbandono ed incuria dell'Asilo Carlo Della Penna e sue pertinenze, chiedono all'Amministrazione comunale di impegnarsi fattivamente per la pulizia, il recupero e la sistemazione dell'Asilo Carlo Della Penna; chiedono con forza che si prosegua senza scopi di lucro la vera finalità sociale della Fondazione Carlo Della Penna a favore dei bambini di Vasto, restituendo una sede degna alla collettività; chiedono di proseguire la chiara volontà di Don Carlo Della Penna, di quanti hanno apprezzato e condiviso la sua donazione con grande rispetto".

Questa mattina ZonaLocale.it ha pubblicato la notizia che alcuni imprenditori sono interessati a ristrutturare la struttura con il project financing. Una scelta che non piace a Centorami e gli altri soci. "La raccolta firme - ha spiegato Centorami - programmata ed iniziata già da qualche giorno, verrà portata avanti ancora con più forza da oggi, giorno nel quale apprendo dalla stampa che qualche imprenditore è interessato alla struttura. Quella sede è pubblica e tale deve restare. E nessuno può e deve metterci le mani. Faccio appello - ha concluso il Presidente del sodalizio - a tutte le associazioni senza scopo di lucro affinché si facciano avanti per aiutarci nella raccolta firme perché tutta la struttura rimanga in uso alla comunità vastese."

Per chi volesse apporre la propria firma, può contattare l'Associazione "Vasto Libera" all'indirizzo e-mail: vastolibera@yahoo.it