Manca ormai poco alla seconda edizione della Festa della Creatività, organizzata dal Laboratorio Creta Rossa. Un evento che nei giorni 2,3,4 novembre colorerà il centro storico con tanti appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Oltre al convegno, agli incontri, ai giochi, ai laboratori, vi sarà un concorso che premierà le strutture che avranno proposto il laboratorio più originale.

Il concorso si chiama Brif, Bruf, Braf, dal titolo di una delle più conosciute favole di Gianni Rodari, grande scrittore per bambini. I voti si potranno esprimere nell'apposita sezione su ZonaLocale.it o direttamente nei giorni della Festa compilando la scheda che si troverà presso la Sala Mattioli in corso De Parma. Ma come fare per votare prima che i laboratori vengano svolti? Semplice. Ogni partecipante all'iniziativa ha realizzato già dei "prototipi" di ciò che andrà a proporre ai bambini. I lavoretti, che pubblichiamo nella fotogallery di questo articolo, si trovano esposti nelle vetrine di tanti negozi del centro storico, con tanto di cartellino identificativo. Per questo, dopo aver attentamente osservato tutto, sarà possibile esprimere il proprio voto. Sala convegni ex palazzi scolastici - Corso Italia

Le strutture partecipanti sono La Fattoria degli Elfi, Il Girotondo, La Tana dei Cuccioli, Il Mondo del Bambino e La Città del Sole Vasto. Le due strutture che registreranno più voti vinceranno un buono acquisto presso la libreria Mondadori e un laboratorio di animazione alla lettura per bambini. Che aspettate? Votate il lavoro più creativo!

Il Programma completo della II edizione della Festa della Creatività

Venerdì 2 novembre

CONVEGNO: BRUNO MUNARI: TRA DIDATTICA E CREATIVITÀ.

16.00 Saluto Autorità

16.30 Bruno Munari:

Intervento della dott.ssa Michela Monteodorisio - Laboratorio Creta Rossa

17.00 "Giocare con l'arte" l'esperienza del laboratorio per bambini al Museo Internazionale delle ceramiche

di Faenza; Intervento del Coordinatore responsabile del laboratorio "Giocare con l'Arte" Dott. Dario Valli;

18.00 "Da Cosa Nasce Cosa": esempi di creatività incondizionata; Intervento dei responsabili dello studio

"Officina delle Invenzioni" di Pescara, Dott.ssa Elisabetta Di Bucchianico e Dott. Dario Oggiano.

Moderatore: M° Giuseppe Buono - Laboratorio Creta Rossa

19.00 Interventi dei partecipanti.

19.30 Saluti e degustazione vini e prodotti tipici offerti da "Vineria che Passione" di Vasto.

Sabato 3 novembre

15.00 - 18.30

"La fattoria va in città": incontro con gli animali della fattoria - P.zza del Popolo

Intrattenimento a cura dell' associazione "Fattoria degli Elfi" di Vasto.

16.00 - 19.00

(*) "Trucca bimbi e palloncini" - Centro storico.

Intrattenimento a cura dell'asilo nido comunale "La Tana dei Cuccioli" di Vasto.

(*) "Paperino e Paperina" - Centro storico

Intrattenimento a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Mondo del Bambino" di Vasto.

(*) "Fate e Folletti" - Centro storico

Intrattenimento a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Girotondo" di Vasto.

(*) "Eco Park":

Sala giochi ambulante con laboratorio eco - sostenibile a cura di " Scacciapensieri" di Vasto

8 bambini;(3-10 anni). Piazza Pudente.

(*) "Il mio amico rifiuto":

Laboratorio a cura di Fausta Nucciarone dell'associazione "Legambiente"; 1 h; 8 bambini (5-12 anni);

Piazza Diomede;

(*) "Giocattivi":

Laboratorio a cura dell'associazione "Attivamente" di Casalbordino; 1 h; 10 bambini

(5-12 anni); Corso De Parma.

16.00

"Animazione, Bans e Giochi":

a cura dell'Azione Cattolica Ragazzi della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Vasto; 1 h; (6-11 anni);

Via Santa Maria, 12 - Sede Azione Cattolica.

"Tutti i colori dei bambini"

Incontro, dibattito con documento video per bambini e famiglie curato dall'Azione Cattolica Ragazzi della

parrocchia di San Giuseppe di Vasto; 1 h; Sala Giovanni XXIII - Via Buonconsiglio.

16.30

"Alla scoperta di Peter Pan":

Laboratorio a cura della scuola dell'infanzia paritaria "Il Mondo del Bambino" di Vasto 1h;

10 bambini (4-6 anni); Sala Michelangelo - Piazza del Popolo.



"Un mondo tutto da "ri-creare":

Laboratorio a cura della "Fattoria degli Elfi" di Vasto; 2 h; 15 bambini; (dai 6 anni in sù);

Sala Colonna - Piazza del Popolo.

"Colora il tuo Natale":

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Girotondo" di Vasto. 1 h; 10 bambini; (3-6 anni)

Sala Colonna - Piazza del Popolo.

"Incornicia le tue emozioni":

Laboratorio a cura dell'asilo nido comunale "La Tana dei cuccioli" di Vasto; 1 h; 10 bambini (2-3 anni);

Sala Colonna - Piazza del Popolo.

"I tesori e le storie di Santa Maria Maggiore":

Visite guidate per famiglie; ½ h; Chiesa di Santa Maria Maggiore, Vasto.

"Emozioni in colore"

Laboratorio a cura dei Servizi Sociali di Vasto; 1h; 05 bambini; (dai 10 anni in sù);

Sala Michelangelo - Piazza del Popolo.

"Movimento creativo" - progetto d'intercultura.

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Città del Sole Vasto"; 1 h; 8 bambini (5-8 anni);

Sala Michelangelo - Piazza del Popolo.

17.00

"Rici-mosaico"

Laboratorio di mosaico a cura dei Musei Civici Palazzo D'Avalos; 2 h; 20 persone (5-12 anni)

Museo archeologico, Piazza Pudente. €

"Un reporter speciale tra passato e presente"

Narrazione e laboratorio didattico a cura di "VastoScienza" Centro Culturale di Scienza e Arte e il Liceo

Scientifico "R. Mattioli" di Vasto; 1h; (7 - 15 anni). Museo archeologico, Piazza Pudente.

"Giochi di musica"

Laboratorio musicale a cura dell'associazione "Musikreativa" di San Salvo; 1 h; 10 bambini (5-8 anni);

I partecipanti potranno portare strumenti musicali propri per scoprire insieme nuovi ritmi.

Sala Mattioli in Corso De Parma.

17.30

"Abitiamo il mondo" - progetto d'intercultura.

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Città del Sole Vasto"; 1 h; 8 bambini (3-6 anni);

Sala Michelangelo - Piazza del Popolo.

"Il coccodrillo di Capitan Uncino":

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Mondo del Bambino" di Vasto 1h; 10 bambini (4-6 anni);

Sala Michelangelo - Piazza del Popolo.

"Benvenuto Natale"

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Girotondo" di Vasto. 1 h; 10 bambini; (6-12 anni)

Sala Colonna - Piazza del Popolo.

"Incornicia le tue emozioni"

Laboratorio a cura dell'asilo nido comunale "La Tana dei cuccioli" di Vasto; 1 h; 10 bimbi (2-3 anni);

Sala Colonna - Piazza del Popolo.

18.00

"Giochi di musica"

Laboratorio musicale a cura dell'associazione "Musikreativa" di San Salvo;

1 h; 10 bambini (dagli 8 anni in sù); I partecipanti potranno portare strumenti musicali propri per scoprire

insieme nuovi ritmi. Sala Mattioli in Corso De Parma.

"Un reporter speciale tra passato e presente"

Narrazione e laboratorio didattico a cura di "VastoScienza" Centro Culturale di Scienza e Arte e il Liceo

Scientifico "R. Mattioli" di Vasto; 1h; (7 - 15 anni). Museo archeologico, Piazza Pudente.

Domenica 4 novembre

10.00 - 12.30

(*) "La fattoria va in città"

incontro con gli animali della fattoria - P.zza del Popolo

Intrattenimento a cura dell'associazione "Fattoria degli Elfi" di Vasto.

(*) "Energeticamente":

Laboratorio a cura di Fausta Nucciarone dell'associazione "Legambiente"; 1 h; 8 bambini (7-18 anni);

Piazza Diomede;

10.30

"Formule al Museo: curiosità scientifiche"

Narrazione e laboratorio didattico a cura di "VastoScienza" Centro Culturale di Scienza e Arte e il Liceo

Scientifico "R. Mattioli" di Vasto; 1h; (7 - 15 anni). Museo archeologico, Piazza Pudente.

(*) "Trucca bimbi e palloncini": Centro storico.

Intrattenimento a cura dell'asilo nido comunale "La Tana dei cuccioli" di Vasto.

(*) "Paperino e Paperina": Centro storico.

Intrattenimento a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Mondo del bambino" di Vasto.

(*) "Claunterapia" - Piazza Pudente

Intrattenimento a cura dell'associazione di volontariato "Ricoclaun Vasto Onlus".



"Balliamo in Africa": progetto d'intercultura per le famiglie.

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "La città del sole Vasto"; 1 h;

Sala Michelangelo - Piazza del Popolo.

"Le sorprese del mago Beppe":

Laboratorio teatrale a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Girotondo" di Vasto

Sala Colonna - Piazza del Popolo.

11.00

Cercando il tesoro con gli occhi degli animali:

Caccia al tesoro per famiglie con premio finale gentilmente offerto da "Caremellopoli". Si può partecipare a

piedi, in bici e con cani a seguito. a cura dell'associazione "Fattoria degli Elfi" di Vasto - si consiglia la

prenotazione - Piazza del Popolo e vicoli del centro storico. Nel caso la caccia al tesoro venga annullata per

maltempo, "La Fattoria degli Elfi" proporrà il laboratorio per famiglie "Un mondo tutto da "ri-creare" Sala

Mattioli in corso De Parma.

11.30

"Formule al Museo: curiosità scientifiche"

Narrazione e laboratorio didattico a cura di "VastoScienza" Centro Culturale di Scienza e Arte e il Liceo

Scientifico "R. Mattioli" di Vasto ; 1h; (7 - 15 anni). Museo archeologico, Piazza Pudente.

15.00 - 18.30

(*) "La fattoria va in città": incontro con gli animali della fattoria - P.zza del Popolo

Intrattenimento a cura dell' associazione "Fattoria degli Elfi" di Vasto.

16.00

Laboratorio munariano per aspirante ecologista - Piazza Diomede

a cura di Fabrizia Arduini e Marianna Costanzo - WWF Zona Frentana e Costa Teatina.

2h; 15 bambini (6 - 10 anni).

16.00 - 19.00

(*) "Trucca bimbi e palloncini": Centro storico.

Intrattenimento a cura dell'asilo nido comunale "La Tana dei cuccioli" di Vasto.

(*) "Paperino e Paperina": Centro storico.

Intrattenimento a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Mondo del bambino" di Vasto.

(*) "Fate e Folletti" - Centro storico.

Intrattenimento a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Girotondo" di Vasto.

(*) "Eco Park": - Piazza Pudente

Sala giochi ambulante con laboratorio eco - sostenibile a cura di " Scacciapensieri" di Vasto

8 bambini;(3-10 anni).

(*) "Giocattivi" - Laboratorio a cura dell'associazione "Attivamente" di Casalbordino; 1 h; 10 bambini

(5-12 anni); Corso De Parma

16.30

"La nave dei pirati":

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Mondo del Bambino" di Vasto - 1h; 10 bambini

(4-6 anni); Sala Michelangelo - Piazza del Popolo.

"Il tuo albero di Natale":

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Girotondo" di Vasto. 1 h; 10 bambini; (3-6 anni)

Sala Colonna - Piazza del Popolo.

"Un mondo tutto da "ri-creare": Laboratorio a cura della "Fattoria degli Elfi" di Vasto; 2 h; 15 bambini;

(dai 6 anni in sù); - Sala Colonna - Piazza del Popolo.

"Un mondo d'amici" : progetto d'intercultura

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Città del Sole Vasto"; 1 h; 8 bambini (3-6 anni);

Sala Michelangelo - Piazza del Popolo.

"Incornicia le tue emozioni":

Laboratorio a cura dell'asilo nido comunale "La Tana dei cuccioli" di Vasto; 1 h; 10 bimbi (2-3 anni);

Sala Colonna - Piazza del Popolo.

17.00

"Attenti all'Osco!":

Laboratorio di scrittura antica a cura dei Musei Civici Palazzo D'Avalos; 2 h; 20 persone (5-12 anni)

Museo archeologico - Piazza Pudente. €

"La scienza dei giocattoli":

Laboratorio a cura di "VastoScienza" - Centro Culturale di Scienza e Arte e il Liceo Scientifico "R. Mattioli" di

Vasto; 1h e ½; 10 bambini ( dai 5 anni in sù) Sala Michelangelo - Piazza del Popolo.

17.30

"Un amico tra le mani": progetto d'intercultura

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Città del Sole Vasto"; 1 h; 8 bambini ( 3-6 anni);

Sala Michelangelo - Piazza del Popolo.

"Presepiamo":

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Girotondo" di Vasto. 1 h; 10 bambini; (6-12 anni)

Sala Colonna - Piazza del Popolo.

"Incornicia le tue emozioni":

Laboratorio a cura dell'asilo nido comunale "La Tana dei cuccioli" di Vasto; 1 h; 10 bimbi (2-3 anni);

Sala Colonna - Piazza del Popolo.

"Gli amici di Peter Pan":

Laboratorio a cura della scuola paritaria dell'infanzia "Il Mondo del Bambino" di Vasto 1h;10 bambini (4-6 anni); Sala Michelangelo - Piazza del Popolo.

18.00

"Giocare con l'arte":

Laboratorio di ceramica a cura di "Creta Rossa"; 1 h.; 15 bambini; Sala Mattioli in Corso De Parma.

19.30

Premiazione del concorso "Brif, Bruf, Braf" - Sala Mattioli in Corso De Parma.

Informazioni per partrecipare

La partecipazione ai laboratori è gratuita ad eccezione di quelli contrassegnati con €. e i lavoretti realizzati saranno di proprietà dei partecipanti. (*) In caso di maltempo le attività previste nelle piazze verranno annullate. Le iscrizioni si aprono circa ½ ora prima dell'inizio attività direttamente presso le sedi dei laboratori ad eccezione per la caccia al tesoro per la quale le iscrizioni si apriranno il sabato alle 16.00. Alcune attività sono a numero chiuso.

Per approfondimenti contattare le diverse strutture promotrici delle relative attività:

Laboratorio di ceramica "Creta Rossa" - Piazza del Tomolo, 3 - Vasto - tel. 0873/58492

Associazione "La Fattoria degli Elfi" - via ss. 16 nord, n 132 Vasto (contrada Pagliarelli). Tel.: 388.75.15.895.

Scuola dell' Infanzia Paritaria "Il Girotondo" -Via Paradiso, 11 - Vasto - Tel. 0873.363628 www.scuolailgirotondo.it

Scuola dell'infanzia Paritaria "La Città del Sole. Vasto" -Via Incoronta, 96, Vasto - Tel. 0873.391510 www.centrocittadelsole.it

Scuola dell'infanzia Paritaria "Il Mondo del Bambino" - Via Pitagora, 59, Vasto - Tel. 0873.69772

Asilo Nido Comunale"La Tana dei Cuccioli" - Via Incoronata, 230/X, Vasto - Tel. 0873.314010

Musei Civici Palazzo D'Avalos - Piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto - tel. 0873.367773 - 334.3407240 -www.museipalazzodavalos.it

Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Vasto - tel. 0873.380225 - www.comune.vasto.ch.it.

Associazione Culturale Artistica "Musikreativa" - Via Caravaggio, 44/g - San Salvo - tel. 349.4221743

Ludoteca "Scacciapensieri" - Viale Perth, 53- tel 347.5085271

"Legambiente" - ref. Fausta Nucciarone tel 320.9332828

Doposcuola "Attivamente" - Vico Commercio III, 15 - Casalbordino - tel 329.6736954

"WWF" - Zona Frentana e Costa Teatina - ref. Fabrizia Arduini tel. 329.1574549

Associazione di volontariato "Ricoclaun Vasto Onlus" - www.ricoclaun.it - tel. 347.3712722

"VastoScienza" - Centro Culturale di Scienza e Arte - Vasto - tel. 328.3812156