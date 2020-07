Le piogge di settembre sono lontane. Ma sulla strada che dalla statale 16 conduce alla stazione ferroviaria di Punta Penna ci sono almeno 30 centimetri di fango.

"Le condizioni in cui versa la carreggiata creano disagio e pericolo", sottolinea Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in movimento, l'associazione che raggruppa a Vasto i movimenti giovanili di centrodestra. "Sulla strada si è formato da tempo uno strato di fango spesso 35 centimetri che non è mai stato rimosso e non consente di parcheggiare. Quando cala il buio per vetture e autobus è pericoloso transitare, visto che sulla strada c'è anche un leggero strato di melma. A segnalare i disagi sono gli studenti che utilizzano la stazione Porto di Vasto, raggiungendola spesso in motorino. Sta per arrivare la stagione fredda. Chi di competenza provveda alla pulizia della strada, rimuovendo il fango e trovando le giuste soluzioni affinché il problema non si verifichi nuovamente".