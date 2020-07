Davide D'Alessandro, capogruppo di Fli in consiglio comunale, interviene in merito alla proposta di Francescopaolo D'Adamo di far nascere a Vasto l'associazione Amici di Nicole Minetti. "Non sarò certo io a sottovalutare l’importanza delle belle fanciulle né, nell’anno di grazia 2012, il bisogno impellente che molti hanno di conquistare visibilità mediatica, però ritengo che a Vasto, in un momento così delicato, sia più opportuno creare un’Associazione di “Amici di Mario Monti” e non di “Nicole Minetti”. Comprendo lo spirito, la provocazione, l’intento subliminale, ma bisogna fare attenzione; sono giorni molto particolari e le scivolate, ancorché piacevoli, in giorni particolari possono essere pericolose. Noi abbiamo sì la necessità di essere estremamente critici nei confronti di una classe politica che dal 1992 a oggi ha totalmente fallito la prova, ma non possiamo esaltare la Minetti per affossare la cosiddetta Seconda Repubblica.

Di notte tutte le pecore sono nere e se sono tutte nere, addio sogni di gloria! La Seconda Repubblica non è mai nata anche perché ha candidato la Minetti, che non ha certamente comprato i voti della ‘ndrangheta, che non suscita le antipatie di Fiorito o di Maruccio, ma che è pur sempre solo ed esclusivamente un’igienista dentale, catapultata nel listino del Pdl da nonno Silvio, in zona Cesarini, per le Regionali lombarde. Formigoni ha persino raccontato che fu don Verzé a garantire per la ragazza e pace all’anima sua. Ora, però, in un tragico contesto economico e politico, al teatrino, allo spettacolo, anche paesano, bisognerebbe mettere fine.

Ha cominciato Mario Monti un anno fa, guidando un governo di salvezza nazionale che ha ridato credibilità al nostro Paese, certezze ai nostri conti disastrati, speranza a chi ritiene che un’altra politica sia possibile. Ecco, facciamo un’Associazione di “Amici di Mario Monti”. So bene che presumibilmente non avrebbe le stesse adesioni dell’Associazione degli “Amici di Nicole Minetti”, ma dobbiamo provarci. I numeri non sono tutto nella vita, tranne quando ci si candida. Esiste, vivaddio, anche la qualità. Che non viene certificata sul lettino del dentista, ma operando quotidianamente al fianco di capi di stato e di governo per ridare tono e vitalità a un continente in declino, chiamato Europa. Siamo seri, per una volta".