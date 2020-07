"Ci sono alcuni imprenditori che hanno mostrato interesse verso la struttura dell'ex asilo Carlo Della Penna". E' il sindaco di Vasto Luciano Lapenna ad indicare quella che potrebbe essere una strada percorribile per poter riaprire le porte della struttura ormai decadente e preda dei vandali. "Le casse del nostro Comune, così come quelle di tutti gli altri Comuni, sono in una situazione di difficoltà -spiega il primo cittadino-. Però il recupero dell'ex asilo è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche.

La soluzione che può essere messa in campo è quella del project financing, quindi con l'interesse da parte di privati. Alcuni imprenditori della zona hanno mostrato un interesse, ma è tutto ancora da discutere".

Il project financing è quell strumento che permette ai privati di investire nella realizzazione (o in questo caso nella ristrutturazione dell'opera pubblica). Il vantaggio per l'ente è quello di ritrovarsi con un'opera che è nel suo patrimonio. Il privato, dopo l'investimento iniziale, ha a disposizione alcuni anni, come preventivamente concordato, per poter gestire l'opera e trarne profitto. E' una formula che sempre più si sta diffondendo in tutta Italia.

Il primo cittadino non si sbilancia su chi sono i privati pronti ad investire sulla struttura pubblica per la sua ristrutturazione e gestione e su che tipo di progetti potrebbero essere attuati, ma precisa: "E' chiaro che trattandosi di una donazione non possiamo cambiare la sua destinazione d'uso. Quindi se le cose dovessero andare avanti quello resterà sempre un polo per l'infanzia".

Nella videgallery un servizio con le immagini dell'interno dell'ex asilo dopo l'ultimo raid vandalico.