La Vastese torna in campo oggi pomeriggio alle 17.30 per il secondo incontro del triangolare di Coppa Italia che la vedrà impegnata in trasferta ad Ortona contro la Virtus. Nella prima partita contro la Val di Sangro all'Aragona gli uomini di Vecchiotti hanno perso 3-2, la qualificazione è ormai lontana.

La società e lo stesso allenatore hanno più volte ribadito che la Coppa non è una priorità, ma non per questo non si punterà a vincere e fare bene, anche se sarà l'ovccasione buona per far riposare qualcuno dei titolari sempre impegnati, anche per evitare infortuni, e per fare qualche esperimento.