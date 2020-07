Parcheggio selvaggio nel centro storico? Tolleranza zero. Polizia municipale in azione oggi pomeriggio a Vasto, dove gli agenti del comandante Orlandino Carusi hanno multato chi ha parcheggiato in divieto di sosta e negli spazi riservati a disabili. E' accaduto in corso Garibaldi, dove non è passata inosservata la presenza dei vigili che, taccuino alla mano, hanno sanzionato gli indisciplinati sotto gli occhi di decine di automobilisti in transito.

Negli scorsi week-end feroci polemiche erano scoppiate sul far west in via Adriatica. La strada, che è isola pedonale dal 2008, era stata invasa di sabato sera dalle auto. Qualcuno aveva rimosso i dissuasori a panettone dando il via libera al parcheggio selvaggio. Sul posto era arrivata una pattuglia dei carabinieri.