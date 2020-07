Due infortuni all'ultimo momento hanno impedito al presidente della Podistica S. Salvo di coronare il sogno di sempre: portare all'arrivo di una manifestazione podistica di caratura come quella di Vasto oltre 100 atleti. Nonostante la mancata carica dei 101 la prestazione della compagine sansalvese è stata da incorniciare, visto che dei 99 arrivati molti sono stai premiati nella varie categorie: Massimo e Nicola Miri, Giulio Passot, Del Villano Vincenzo, Antonio Donatelli, Luigi Zinni, Domenico Troiano, Nicola Manes, Grazia Evangelista, Daniela Carissimo, Nubia Stella, Julia Mariani, sia nel settore maschile che in quello femminile.

Ovviamente la Podistica S. Salvo ha primeggiato nella speciale classifica per gruppi permettendo al suo Presidente Michele Colamarino di salire sul palco a ritirare il premio e, mentre lo speaker della manifestazione Roberto Paoletti lo invitava a ricevere il premio, tutti i suoi atleti gli intonavano un "Tanti auguri Presidente", visto che Domenica 14 Ottobre era il giorno del suo compleanno. E dietro la statua di G. Rossetti è sbucato Evanio Di Vaira, atleta della Podistica S. Salvo, con una gigantesca torta tutta per il suo presidente.

È così una bella giornata di sport è finita con champagne e torta per tutti gli sportivi presenti alla manifestazione podistica vastese.Peccato per il vincitore Il pugliese Santoro (che ha preceduto l'atleta di casa A. Brattoli e il frentano Barbierato) e per la vincitrice M. Mancini, che hanno lasciato subito la città adriatica senza poter assaporare la gustosa torta offerta al presidentissimo della Podistica S. Salvo Michele Colamarino.