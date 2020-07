Perde 3-2 la Vastese a Ortona contro la Virtus e viene eliminata dalla Coppa Italia. Le reti dei biancorossi sono state messe a segno da Alberico al 11' e da Di Laudo al 36'. I padroni di casa riescono a rimontare con il Gorgoglione che accorcia al 39' e con Di Benedetto che pareggia al 11' della ripresa. Poi ancora Gorgoglione al 21' segna la rete della vittoria su calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo del portiere Delle Donne che è stato poi espulso. A sostituirlo tra i pali, esauriti i cambi, è andato il difensore Triglione.



Una tra Val di Sangro e Virtus Ortona passerà dunque al turno successivo. Per la Vastese, che non puntava alla Coppa Italia, ma che ha sfruttato questa occasione per testare i giocatori meno impegnati fino a questo momento in campionato, il prossimo appuntamento è in programma domenica in casa all'Aragona alle 15.30 contro il Castiglione Valfino.