E´ gia tempo di big-match nel 5° turno dei campionati allievi e giovanissimi regionali: sabato 20 ottobre, al campo della zona 167 di Vasto, sono infatti in programma due importanti sfide. Alle ore 15.45 toccherà ai giovanissimi ´98 che, dopo il mezzo passo falso con l´Acqua e Sapone, ospiteranno la Flacco Porto: sia i vastesi sia i pescaresi sono in vetta alla classifica, a quota 10 (3 vittorie e 1 pareggio), e la sfida si preannuncia dunque incerta ed equilibrata. La Bacigalupo dovrà sfoderare una prestazione super e dovrà cercare di cancellare gli evidenti limiti mostrati nel reparto avanzato in questo inizio di stagione: infatti, escludendo l´8-0 rifilato al Sant´Anna, i vastesi hanno realizzato solo 2 gol in 3 giornate.



Intorno alle ore 17.15 sarà poi il turno degli allievi ´96, anch´essi con 10 punti all´attivo, che affronteranno la forte Giovanile Chieti (a quota 8): i vastesi sono reduci da un brillante avvio di campionato, avendo conquistato 3 vittorie e 1 pareggio contro avversarie di tutto rispetto (D´Annunzio Marina, Bacigalupo, Francavilla e Lauretum), mentre i teatini finora in trasferta hanno stentato (2 pareggi con Renato Curi Angolana e Spal Lanciano). Ci vorrà anche qui una grande prestazione da parte della Virtus Vasto per portare a casa l´intera posta in palio.



La Bacigalupo invita tutta la città e tutti gli appassionati a partecipare alle due partite e a sostenere i giovani vastesi che stanno lottando per obiettivi ambiziosi: l´appuntamento è alle ore 15.45 di sabato 20 ottobre presso il campo della zona 167.