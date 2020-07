Nei giorni scorsi sulla facciata del Municipio, in via di ristrutturazione, è comparsa una gigantografia di Andrea Iannone. Con i successi del pilota vastese in Moto2 e il prossimo passaggio in Moto Gp, in città sembra essere scoppiata la Iannone-mania. Lo zoccolo duro, però, è costituito da un gruppo di amici che seguono le gesta del centauro sin dai suoi esordi. Tra questi spicca certamente Carmine Galiè. Foto, caschetto con numero 29, candeline che formano il 29, in bella vista nella sua macelleria in piazza Barbacani. "Mannaggia, non possiamo fare la foto con il cappellino perché l'ho regalato a un ragazzino proprio oggi". Questo il suo esordio.



Quando nasce la tua passione per il motociclismo e per Andrea Iannone?

La passione per il motociclismo ce l'ho da sempre. Quella per Andrea nasce dal fatto che io e suo padre siamo amici da tanto, tanto tempo. All'inizio era suo fratello Angelo che gareggiava con le minimoto. Poi è uscito fuori questo "piccoletto" che aveva 3 anni quando il papà lo ha messo su una minimoto, addirittura "ancorandolo" per paura che cadesse. Si è rivelato sin da subito un talento e da quel momento l'ho sempre seguito.



Quanti siete nel nucleo dei tifosi "storici"?

E' abbastanza numeroso perché eravamo in tanti a seguirlo quando era piccolo. Un po' si sono persi, qualcuno lo abbiamo riacquistato. Purtroppo ci sono molti che quando ci sono i risultati vengono fuori, quando non arrivano si tirano indietro.



Ricordi la sua prima vittoria?

Quando era piccolo non lo seguivo direttamente sui circuiti, anche perché avevo i miei figli piccoli e restavo con loro nel fine settimana. Però il lunedì Regalino passava qui, ci raccontava tutto e ci aggiornava.



La prima volta in cui hai assistito ad una sua gara dal vivo?

A Misano, era il Campionato Italiano Velocità. Anche all'epoca c'erano sempre problemi con le moto, però la stoffa si vedeva in ogni gara. Era forte.



La gioia di quest'anno al Mugello è stata molto intensa.

Ma non è stata la prima. Come dimenticare anche l'altra vittoria al Mugello, nel 2010? Lì ha sempre fatto gare bellissime. A Misano, l'altra pista di casa, un po' meno.



Negli ultimi anni Iannone ha sempre avuto problemi con le moto.

Questo lo ha portato a non avere un titolo mondiale nel suo palmares, sono problematiche che ha sempre avuto. Quando non c'è un team di quelli ufficiali è così. Se vediamo come vanno le cose capiamo che ormai da un po' è la Repsol che detta le regole e, quando ci sono gli sponsor forti , c'è poco da fare. Però, per chi ama questo sport, vedere che con una moto nettamente inferiore riesce a fare quei numeri regala una gioia pazzesca.



La soddisfazione più bella fino ad oggi?

Quest'anno a Misano, penso sia stata la più bella. Anche se poi è mancato il podio per Andrea noi tifosi siamo stati numerosi e organizzati, degni di un pilota di questo livello.

Come è nata l'idea della gigantografia sul Comune?

L'idea è stata mia. So che questa città non ha cultura motoristrica, sono sempre stati seguiti altri sport. Però adesso che abbiamo un campione a questi livelli, soprattutto il prossimo anno con la Moto Gp non possiamo mica rimanere così. Una risposta bisogna darla. Andrea ricorda sempre le sue origini, dice sempre di essere di Vasto. Allora, visto che lo striscione l'avevamo ho pensato fosse una cosa bella da fare. E ora bisogna inventarsi qualcosa per le vittorie del prossimo anno!



Quando hai saputo che aveva firmato per la Ducati cosa hai provato?

E' la stessa sensazione che un po' avevamo provato l'anno scorso. Ero anche io a Valencia, nell'ultima gara della stagione e il lunedì Andrea doveva provare la moto del compianto Marco Simoncelli, poi invece non se ne fece più niente. Quest'anno invece è tutto vero. E saremo in tanti a Valencia pronti per vederlo girare con la Desmosedici.



Secondo te dove può arrivare in Motogp?

Beh, se lo chiedi a me cosa vuoi che ti dica? Per me è il più forte che c'è! Sono sicuro che il prossimo anno ci divertiremo



Ora però bisogna contagiare tutti i vastesi per seguire le sue gesta.

L'anno prossimo dobbiamo essere numerosi. Dobbiamo iscriverci tutti al fan club, tramite il suo sito, così possiamo fare un bel gruppo e decidere cosa fare ogni volta che c'è una gara, organizzarci per stare insieme sia per chi sta a Vasto che per chi va sul circuito. E' pur sempre un nostro concittadino che è all'apice di questo sport.