E' uno di quei piccoli gesti che spesso passano inosservati, ma riempiono il cuore di chi li riceve. E anche di chi li compie. Nella foto scattata da Nicola Cinquina, a destra c'è Marco Miscione e a sinistra "un signore di cui non conosco neanche il nome. E probabilmente neanche lui conosce il mio. Passa le vacanze a Vasto, poi torna a Roma, dove risiede. Ogni mattina passa davanti al mio negozio, in via Marchesani, vicino alla chiesa della Madonna del Carmine. Ha un problema: ha paura ad attraversare", racconta Marco, sorpreso per l'interesse suscitato negli altri da quel piccolo gesto. "Si fida solo di me. E allora quando lui è a Vasto lo aiuto ogni mattina ad attraversare la stradina".