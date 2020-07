Ottima partenza nella stagione 2012/2013 per lo Sporting Pollutri, formazione che milita nel campionato di C2 di calcio a 5. La squadra allenata da Fabio D'Alonzo e Giovanni Morelli nella prima giornata di campionato ha affrontato tra le mura amiche della palestra del Commerciale di Casalbordino il Guardiagrele, vincendo nettamente per 5-1. Parte bene lo Sporting, che si porta in vantaggio con Christian Di Ghionno. Il raddoppio è con una rete del neo-acquisto Samuele Ninni, che trova poi la doppietta personale fissando sul tre a zero.

Gli avversari si sono presentati senza cambi in panchina, cosa che ben presto fiacca le loro forze, permettendo a Fortunato e compagni di giocare sul velluto. La quarta rete arriva dall'esperto Quirino Di Paolo. Si va al riposo sul 4-0 per i padroni di casa. Al rientro in campo, con il risultato in cassaforte, lo Sporting può concedersi un momento di tranqullità, che permette agli avversari di andare in gol. L'occasione è utile per provare in partita diversi schemi messi a punto in allenamento. Poi anche Di Ghionno mette a segno la doppietta portando la sua squadra sul 5-1, risultato con cui si chiude la partita. Buon esordio per una formazione che punta decisamente alla vittoria del campionato, dopo essersi rinforzata non poco durante l'estate.

Ottimo esordio anche per la formazione juniores, che ieri è andata a giocare ad Atri. Molti dei ragazzi giocano anche nella prima squadra e quindi beneficiano di allenamenti duri fatti con compagni più grandi ed esperti. Anche per loro arriva una vittoria all'esordio, con un 5-3 firmato da Romeo Sallese, una tripletta per lui, Giuseppe Santini e Nicola Verini. I ragazzi allenati da mister Alfredo Lanza, con la collaborazione di Giovanni Morelli, lo scorso anno hanno conquistato la Coppa Abruzzo di cateogoria e, viste le premesse, puntano ad ottenere ottimi risultati anche in questa stagione.