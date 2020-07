"L'associazione Amici di Zampa desidera ringraziare il sindaco e i dirigenti del Comune per la sensibilità e attenzione dimostrata nei confronti del fenomeno del randagismo sul territorio, oltre che alle problematiche legate alla gestione del canile". E' Rosanna Florio, presidente dell'associazione Amici di Zampa, che dal 9 gennaio 2012 gestisce il canile comunale di Vallone Maltempo ad esprimere questo messaggio di gratitudine.

"Grazie alla fattiva collaborazione dei volontari e del Comune -prosegue la Florio- è stato possibile, tra l'altro, il raggiungimento di un obiettivo importante: per la prima volta dall'apertura del canile a Vasto, cani a carico del nostro comune e ospitati a Fallo sono rientrati nella nostra struttura, con conseguente risparmio per le casse comunali e migliore qualità di vita per i cani. Sono stati numerosi anche i visitatori che sono venuti a trovarci e hanno adottato un cane. Inoltre, grazie al lavoro costante e faticoso delle nostre volontarie, tanti cuccioli abbandonati sul territorio sono stati salvati da morte sicura e cani feriti sono stati salvati.

Sono certa che questa collaborazione dell'amministrazione proseguirà proficuamente anche in futuro", conclude la presidente.