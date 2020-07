"Ci aspettiamo una decisione nel giro di due-tre giorni". Rimane un grosso punto interrogativo sul rimpasto di Giunta. Luigi Rampa, segretario del Psi di Vasto, dosa le parole. Il momento è delicato, come delicati sono gli equilibri sempre instabili nella coalizione di centrosinistra. E se iniziano a circolare le voci su una possibile apertura al centro, nel caso in cui il sindaco Luciano Lapenna dovesse perdere sostegno a sinistra, al momento è impossibile prevedere quale sarà lo scenario futuro che si materializzerà in Consiglio comunale, dove è il ballo la tenuta della maggioranza e dell'amministrazione.

Rampa, dopo il primo giro di consultazioni avete avuto ulteriori contatti col sindaco?

"No. Non siamo stati ancora riconvocati. Spero che qualcosa si muova in settimana. Verificheremo quali sono le intenzioni del sindaco e poi valuteremo".

Nessuno degli altri 5 partiti del centrosinistra è disposto a fare un passo indietro. Era prevedibile. La vostra richiesta di un assessorato ha trovato la strada sbarrata. Se il sindaco non dovesse assegnarvi un posto in Giunta, cosa succederebbe? Vi sentireste con le mani libere, non vincolati alle decisioni della maggioranza?

"In questo momento, non so dare una risposta a questa domanda. Valuteremo quando sarà. Io non sono un consigliere comunale. Barisano, Masciulli e Sabatini vanno in Consiglio comunale e decideranno loro. Credo che trascorreranno due tre-giorni ancora e poi si risolverà la questione".

Chi volete come assessore? Luigi Masciulli?

"Non abbiamo scelto. Vogliamo decidere tutti insieme, tra di noi e con il sindaco".