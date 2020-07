Se Corrado Sabatini è uno dei principali esponenti a Vasto del comitato che sostiene Matteo Renzi, il resto del Partito socialista sostiene Pier Luigi Bersani. Scelte diverse. Le primarie con cui il centrosinistra sceglierà il candidato premier per le elezioni del 2013 dividono il Psi.

A spiegare la posizione ufficiale dei socialisti abruzzesi è il segretario regionale, Massimo Carugno: "La direzione regionale del PSI Abruzzo, ha recepito la indicazione della direzione nazionale del Psi di sostenere, alle prossime consultazioni primarie per la indicazione del candidato premier, Pier Luigi Bersani.

Pur valutando positivamente che sarebbe stato prestigiosa, ma non vincente, una candidatura, al primo turno, di un leader socialista, segnatamente nella persona del Segr.Nazionale Riccardo Nencini, i dirigenti socialisti abruzzesi hanno convenuto nella opportunità di puntare da subito sulla candidatura credibile del leader del partito piu’ forte, tra l’altro convinto artefice, fautore e assertore della alleanza elettorale e di governo nata nel segno del Pd, di Sel e del Psi.

Un alleanza chiara e lineare, riformista e progressista, ben distinta da quella della Unione caratterizzata da una moltitudine ingovernabile di piccoli partiti, e molto ben distante da quella quasi isolata ed algida del duo Pd-Idv di Veltroni.

In tale alleanza, in cui non ci sono altri partiti importanti come l’Idv, il Psi recita il suo ruolo con dignità paritetica e paritario potere di proposta.

Le candidature del Pd alternative a Bersani non viaggiano e non garantirebbero né tale alleanza né tale progetto di governo.

Quindi al fine di dare il suo valido contributo per garantire la tenuta del progetto politico che si riconosce nella Carta di intenti per l’Italia Bene Comune, il Psi Abruzzo, sosterrà e voterà Pierluigi Bersani".