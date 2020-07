Ormai il malumore nello spogliatoio e tra le decine di tifosi che seguono il Boca Punta Penna in ogni campo e le centinaia che seguono per via telematica su Facebook e sui vari quotidiani online e non, serpeggiava in modo netto e abbastanza rumoroso, quindi i ragazzi di mister Colella erano arrivati ad un bivio per questa stagione: vincere o vincere! Sì, proprio così, nello spogliatoio i ragazzi si erano concentrati a dismisura per poter ottenere la prima vittoria e rilanciarsi in campionato, visto che la classifica con 0 punti non era da Boca Punta Punna, anzi al massimo era quella di una loro rivale storica che ormai naviga nelle categorie inferiori.

L’arrivo a questa gara è stato non senza qualche problema, sia di natura tattico che disciplinare, ma i biancorossi hanno fatto scudo intorno al mister e ai nuovi arrivati, sicuri che il periodo di appannamento era vicino alla chiusura e così è stato. Il Boca scende in campo con la maglia blu, anche un po’ per scaramanzia, cambiando modulo ed interpreti passando ad un più spregiudicato 3-4-1-2 che però non sortisce molti effetti a causa del campo pesante, così come le gambe di alcuni giocatori dopo il massacrante periodo di allenamento delle ultime due settimane.

Al pronti via è subito Boca, che con un lancio di Cantalicio, oggi in versione libero anni ’80, pesca Brindisi sull’out di destra che salta un uomo con la sua progressione impressionante ma il suo cross diventa preda dei difensori avversari, bravi nel marcare a uomo i tre uomini offensivi di oggi, ovvero Russo-Ricci e il trequartista Crisanti. Questo campanello d’allarme per gli ospiti, provoca una reazione abbastanza veemente e sul lancio del capitano avversario, il migliore dei suoi, imbecca la punta che salta Della Casa con una netta spinta, ma viene poi fermato elegantemente da Cantalicio, ma sul susseguirsi dell’azione la palla torna sui piedi del loro mediano che lancia nuovamente il numero 19 che tira a botta sicura con il sinistro, ma un prodigioso intervento con il piede sinistro di Bruno gli nega la gioia del gol. Questa azione è il preludio alle varie schermaglie che si vedranno in campo tra gli avanti ospiti e la retroguardia biancorossa, che essendo fisicamente e tatticamente superiore poteva esser messa in difficoltà solo con le provocazioni.

Il pallone nella fase centrale del tempo resta tra i piedi degli ospiti e al 33’ su azione da calcio d’angolo, il pallone viene scagliato con forza e precisione, dal colpo di testa del centrocampista orange ma ancora una volta è prodigioso Bruno ad andare a deviare il pallone diretto all’angolino basso, così da consentire a Mariotti di spazzare. Il primo tempo termina sullo 0-0 con le punte biancorosse non molto in giornata, forse anche per il tempo uggioso che non è ideale per dei giocatori tecnici come Russo e Ricci. Nella ripresa, il tempo di vedere qualche altro fallaccio degli orange a centrocampo su De Gregorio, che da solito gladiatore subisce non parla e restituisce in modo intelligente, che vediamo una bella triangolazione tra Brindisi e Crisanti con quest’ultimo che lancia Ricci sul filo del fuorigioco, ma l’assistente di linea decide di fermare la punta napoletana.

L’ingresso di Pedace, che porta armonia e allegria nella gara, consente a Colella di avere maggiore spinta sulle fasce e proprio grazie a quest’ultimo il Boca passa in vantaggio, quando recupera un pallone al terzino avversario, lo scarica indietro a Crisanti che lancia Russo, che per la prima volta in questa gara, decide di puntare l’uomo lo salta facilmente e insacca da fuori area con un preciso tiro rasoterra che si insacca sul secondo palo e porta finalmente il Boca in vantaggio. Esce anche Ricci per poter mettere muscoli a centrocampo con l’ingresso di La Verghetta Stefano, ma ormai la partita sembra esser chiusa con un quarto d’ora di anticipo, fino a quando Cantalicio lancia lungo per Russo che di prima intenzione segue il pallone e scaraventa una bordata sotto l’incrocio opposto segnando una rete stupenda e salendo a quota 5 reti in questo campionato avendo giocato solo 3 gare.

Sul gol finisce la partita straordinaria di Russo che esce per la solita staffetta con Bozzelli che entra per tener su la squadra negli ultimi minuti. Non ci sono altre azioni da segnalare se non il brutto fallo di un difensore avversario ai danni di Panerai che l’arbitro però punisce fischiando un fallo contro l’esterno biancorosso. Finalmente il Boca Punta Penna torna alla vittoria e un po’ dei problemi sono alle spalle, visto che la vittoria è la miglior medicina per una squadra di calcio, soprattutto per una che è abituata a vincere e convincere.

Boca Punta Penna: Bruno 7, Della Casa (C) 7; Cantalicio 7,5; Villani 7; Brindisi 7; De Gregorio 7,5 (Pedace 7); Mariotti G 6,5; Mariotti F 6,5 (Panerai 6,5); Crisanti 7,5; Russo 8,5 (Bozzelli 6,5); Ricci 6,5 (S.La Verghetta 6,5). All.Colella 8



Michele Bozzelli