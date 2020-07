Michele Vino e la Vastese:

Non se lo aspettava più nemmeno lui, invece questa estate Michele Vino, ha realizzato il sogno di una vita, giocare finalmente con la maglia della squadra della sua città, la Vastese. Il difensore lo scorso anno faceva parte della San Paolo e con il cambio di denominazione si è trovato a far parte della rosa biancorossa. La sua però non vuole essere una presenza di numero, tanto per esserci, Michele ha le idee chiare: “Proverò durante ogni allenamento a mettere in difficoltà il mister, rispetto tantissimo i nostri tifosi, ma ora mi vedano come un giocatore, poi quando finirà questa bellissima avventura tornerò sicuramente in mezzo a loro a tempo pieno”.



Michele è nato il 30 settembre del 1980 e oltre al calcio lavora nella Guardia Costiera dal 2001, è un militare, da quattro anni a Pescara, dopo aver girato prima di tornare a casa. Ha iniziato quando aveva 6 anni, nella Pgs del mister Michele La Verghetta, lo accompagnava il suo primo tifoso, il papà Nicolò. Ha fatto parte per una stagione della Bacigalupo di mister Fernando Ascatigno, l'anno successivo è entrato nel settore giovanile della Vastese, per poi passare alla Renato Curi Pescara con Cetteo Di Mascio. Dopo questa esperienza ha giocato nell’Angolana e nel Bojano in Serie D. Inoltre ha anche un’esperienza nella squadra della Guardia Costiera a Roma, per 3 anni, in Prima Categoria e Promozione laziale. In seguito Real San Salvo con la vittoria del campionato di Prima Categoria, Torino Di Sangro e San Paolo.



Ad un certo punto giocavi in Serie D, poi come mai non hai proseguito?

Vedendo che il mio sogno di diventare calciatore non si è realizzato, ho deciso di firmare in Guardia Costiera, dove lavoro ancora oggi.



E’ dura riuscire a lavorare e giocare?

Mi alzo tutti i giorni alle 6.15, vado a Pescara e poi torno a Vasto e mi alleno, gran parte delle mie ferie le ho trascorse facendo la preparazione con la Vastese, ma non mi lamento assolutamente, oggi trovare un lavoro è molto difficile, ho tanti amici che faticano ad avere uno stipendio fisso e sono molto fortunato, per me questo è importante. Far parte di questa squadra è un piacere e lo faccio con grande orgoglio e motivazioni, non mi pesa nulla.



I tuoi genitori cosa dicono di questa tua attività?

Mio padre Nicolò è il mio primo tifoso, ma anche il primo a criticarmi e farmi notare gli errori per migliorare. Mia mamma Grazia si rende conto che faccio una vita un po’ sacrificata, ma mi incoraggia sempre ad andare avanti fino a quando ce la faccio.



Cosa ti ha dato l’esperienza Pescarese alle dipendenze di un mostro sacro del calcio giovanile italiano come Cetteo Di Mascio?

E’ senza dubbio il migliore allenatore che abbia mai avuto, il livello era molto alto, era il risultato di molte selezioni in tutto l’Abruzzo, quell’esperienza mi ha formato molto come uomo, ma anche come calciatore, ho imparato tantissimo. Vivevo in convitto a Chieti, dal secondo anno per allenarmi facevo il pendolare, l’essere un pendolare fa ormai parte della mia vita da lungo tempo.



Con la scuola com'è andata?

Mi sono diplomato al professionale a San Salvo, l’Ipsia, non ero un fenomeno, ma me la sono cavata.



Chi sono il compagno e l'avversario più forti con cui hai giocato?

Senza dubbio il più forte con cui ho giocato è Fabio Grosso. Quello contro invece è bomber Damiani, un attaccante, giocava nel Lanciano e ha anche allenato il Guardiagrele.



Sabato 22 settembre contro la Torrese all’8’ Irmici si infortuna, mister Baiocco ti dice di entrare. Quello è stato il tuo debutto ufficiale con la maglia della Vastese, il sogno si è realizzato all’Aragona, che emozioni hai provato?

Quando il mister mi ha detto di scaldarmi mi tremavano le gambe, ma poi per fortuna le cose sono andate bene, è stata una grandissima emozione.



Il bomber Rossi Finarelli è stato controllato alla grande, ma quando dal campo hai visto la curva cosa hai pensato?

Quando penso che prima ero lì e adesso sono in campo per i colori biancorossi è ancora più stimolante, è una responsabilità in più per me per fare bene, proprio per loro.



Come vivi questo tuo forte legame con i colori biancorossi e la tifoseria? A Vasto forse non è mai successo prima a nessuno di passare dalla curva al campo.

Essendo vastese ed avendo seguito sempre dalla curva penso di sentire di più questa maglia che indosso, questa grande responsabilità. Dopo due anni senza calcio capisco bene la delusione della gente e adesso però li vogliamo conquistare con i fatti e portare tutti allo stadio, d’altronde la fede è fede e non esiste altro. Ora però voglio farmi conoscere anche come giocatore della Vastese, con tutte le qualità e i difetti che ho, non pretendo di giocare, mi sono messo a disposizione della squadra accettando tutte le scelte dell’allenatore, per il resto parlerà il campo.



Secondo te meriteresti più spazio?

C’è da premettere che davanti ho un difensore molto esperto come Baldini, che ha giocato nelle categorie superiori, così come Irmici che lo scorso anno giocava in Eccellenza e un valido fuoriquota come Piermattei che in questo inizio di campionato sta giocando molto bene. Io arrivo dalla Prima Categoria, ma posso fare la mia parte e dare il mio contributo, lo dico con molta umiltà. Durante gli allenamenti devo impegnarmi sempre al massimo e dimostrare al mister che può contare anche su di me.



Raccontaci questa storia della firma in bianco.

Avrei fatto di tutto pur di indossare questi colori e giocare nella squadra della mia città, un sogno che si è finalmente realizzato, nessun contratto o nessuna cifra mi avrebbero potuto impedire tutto questo. Pochissimi dalla curva riescono a passare al campo, io sono un privilegiato, ma non ho fatto niente di speciale, altri al mio posto avrebbero fatto lo stesso.



Ai tifosi cosa dici?

I ragazzi della curva D'Avalos sono persone speciali, chiedo loro di starci vicino perchè sono unici, abbiamo sempre bisogno di loro.



Cosa fai nel tempo libero?

Esco con Avantaggiato, Luongo, Napolitano, Triglione, Sputore, Della Penna e bomber Aquino, che sono molto felice si sia aggiunto al gruppo, sto bene con tutti.



Sei single?

Sì, per quanto riguarda gli affari di cuore diciamo che è un momento particolare della mia vita, ma spero che il nostro sogno diventi realtà.



Hai qualche scaramanzia?

Prima di tutte le partite cerco di fare quello che ho fatto quando abbiamo vinto. Vado tutte le domeniche a messa a Punta Penna, ma non è una scaramanzia, credo molto.



Per quale squadra fai il tifo?

Ovviamente Juventus e Vastese.



Cosa ti auguri per questa stagione?

A 32 anni questa è una delle mie ultime grandi opportunità, ma è anche la più bella e darò il massimo. L'obiettivo è quello di vincere e far tornare questa città nelle categorie calcistiche che più le competono. Sempre forza Vastese!