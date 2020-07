Saltando nel tempo, tra la gioielleria Colangelo di via Pampani (anni Dieci) e i Magazzini Gamma (anni Settanta), è venuto fuori un ricordo: per attrarre clienti "la Gamma" ospitò Mike Bongiorno. Per la verità il grande Mike venne diverse volte nella nostra città. Io lo ricordo per il Cantagiro. Questa manifestazione non fece tappa a Vasto ma passò per la Marina e, con Mike, tanti cantanti e tanti attori animarono viale Dalmazia.



Chi dice Mike però dice quiz e quindi non posso sottrarmi dal proporre la domanda: "qual è il negozio più antico di Vasto?"



In tanti ci penseranno un po', magari grattandosi la testa. Altri invece indovineranno subito. "Stella", il negozio di cappelli.



"Fiato alle trombe Turchetti! Risposta esatta".



In corso de Parma che allora era detto "la Corsea", nel 1867 Francescopaolo Stella fondò l'omonima cappelleria. Il negozio all'epoca era di dimensioni doppie rispetto all'attuale e dava lavoro a diverse persone. Fino agli anni Sessanta, quando fu apposta sull'ingresso del locale la cornice con stipiti e epistilio in travertino, era ancora leggibile la scritta "Cappelleria di Francescopaolo Stella".



Per la Signorina Ester non vale il proverbio che dice: "si me mette a venne li cappille, la gende nasce senza cocce" (se mi metto a vendere i cappelli la gente nasce senza testa). A Vasto se vuoi un cappello vero devi andare da "Stella".

Francescopaolo D'Adamo