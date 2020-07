Guardate attentamente la foto e segnatevi i loro nomi, perchè questi 4 ragazzini sono i nuovi talenti del tennistavolo vastese. Al momento di iscrivere le squadre ai vari campionati i dirigenti della San Gabriele Tennistavolo avevano deciso di far partecipare anche i ragazzi del settore giovanile al campionato con "i grandi", così da iniziare a far acquisire esperienza ai piccoli atleti.

Mai avrebbero potuto immaginare che, all'esordio contro il Maiella tennistavolo Guardiagrele, questi ragazzi terribili avrebbero conquistato la vittoria. E invece, tra lo stupore di tutti (forse tranne quello di chi conosce bene le qualità dei giovani pongisti), la squadra allenata da Paolo Caserta e composta da Federico Antenucci, Valerio Bevere, Gaia Smargiassi e Carlo Tartaglia, età media 10 anni e tre mesi, ha avuto la meglio sulla formazione di Guardiagrele, età media 30 anni.

Un successo che si unisce agli ottimi riscontri avuti dalle altre formazioni della San Gabriele scese in campo, con 3 vittorie su 4 match disputati (l'altra formazione di serie D e una delle due che disputa la serie C). Il segno che il paziente lavoro svolto lo scorso anno da fratel Michele e i suoi collaboratori va nella giusta direzione, per la crescita di un vivaio che possa riportare il tennistavolo agli alti livelli di un tempo.