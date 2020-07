“Dell’umano evento. Trittico filosofico e politico”. È in libreria in questi giorni l’ultima opera di Antonio De Simone, Davide D’Alessandro e Riccardo Roni. Tre autori per un testo ambizioso che mira non solo a scaldare la mente e il cuore degli studenti universitari, ma anche ad approdare sulle scrivanie e nelle librerie di un pubblico più ampio.

Qual è il senso possibile che disvela, in campo filosofico-ontologico, ermeneutico, storico e politico, il complesso e ineffabile darsi dell’umano evento come cifra contingente che segna, nelle sue continue metamorfosi, la condizione del vivente umano entro le soglie del suo accadere come soggetto che fa esperienza della propria vita vissuta, del tempo, della storia, della cultura, delle forme moderne e contemporanee di biopotere? In un intreccio originale di figure e di temi, tali questioni sono ampiamente trattate dai tre autori di questo libro lungo un arco testuale in cui si protendono, in un impareggiabile cammino di pensiero, filosofi che hanno siglato con le loro opere il pensiero occidentale: Hegel, Nietzsche, Thomas Mann, Dilthey, Simmel e l’insieme variegato dei pensatori che hanno dato origine, a partire da Foucault, allo sviluppo critico della biopolitica contemporanea. Il volume, nella sua intenzione autorale, intende costituire un trittico filosofico e politico quale ulteriore avventura intellettuale vissuta sempre con passione anche in tempi difficili ma interessanti e che scandiscono, tra desiderio e lotta, tra conflitto e socialità, il presente e il futuro dell’inquieto vincolo dell’umano che ci è dato da percorrere individualmente insieme.

La prima parte (pp. 21-114), affidata a Riccardo Roni (dottore di ricerca in Filosofia), ha per titolo: “In bilico sul crinale dell’essere. Il soggetto tra natura, storia e cultura: attraverso Hegel, Nietzsche e Thomas Mann”. La seconda e la terza parte (pp. 115-495) sono state curate da Antonio De Simone (professore di Storia della Filosofia all’Università di Urbino) e hanno per titolo rispettivamente: “Esperienza, storia e vita” e “Un ponte sull’abisso che separa l’Io dal non-Io”. La quarta parte (pp. 497-722), scritta da Davide D’Alessandro (dottore di ricerca in Etica e Filosofia politico-giuridica), ha per titolo: “Vita e Potere. Attraverso la biopolitica e oltre”.

Il volume, edito da Morlacchi in una elegantissima veste grafica, è di 740 pagine e costa 29,00 €. In copertina reca il famoso dipinto di Caravaggio, “Incredulità di San Tommaso”. Rappresenta il XXVII della prestigiosa Collana “Biblioteca di Cultura Morlacchi” diretta dallo stesso De Simone. È possibile acquistarlo nelle principali librerie italiane e presso tutti i circuiti di vendita on line.

(Comunicato stampa)