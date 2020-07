Gli Amici del Basket San Salvo continuano a vincere e a prepararsi in maniera ottimale per l’inizio del campionato di Serie D. Sabato sera sul parquet di casa, Palestra del Commerciale Via De Gasperi a San Salvo, la squadra del presidente Alberto Antenucci si è imposta con il punteggio di 83-32 sulla Cestistica Sanvitese confermando l’ottima impressione vista nelle prime uscite di questa stagione.



Per coach Linda Ialacci le indicazioni sono molteplici. Oltre le solite conferme da Capitan Desiati e Saverio Celenza, sono da registrare il costante progresso di Toth e l’ottima forza fisica e tecnica di elementi come Nanni e Greco, già in forma campionato. Il team di San Salvo affronta l’amichevole con il giusto piglio, e da subito si notano i nuovi schemi e la voglia di tutti di seguire le indicazioni del coach. La panchina è lunga, giocatori in grado di dire la propria sul parquet sono tanti, e i 5 tempi giocati(4 normali e 1 da 5 minuti) permettono a tutti di dimostrare il proprio valore.



I bambini affollano già il parquet tra il primo e il secondo tempo, segno che la città risponde e si prepara con entusiasmo all’inizio del campionato. Tutte le informazioni e le news, oltre al report dell'attività del minibasket, ogni martedì e giovedì presso la palestra di Via Verdi, sono sul sito www.amicidelbasket.it