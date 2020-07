Tra Pino di Matteo C5 e Virtus Cupello C5 finisce 7-2 con reti di Sante Mileno e Ettore Tiberio per gli ospiti. Parte quindi male il campionato della Virtus Cupello calcio a 5, con una pesante sconfitta. Una partita molto strana quella giocata sabato a Paglieta dagli uomini di mister Porfirio, nonostante la squadra abbia prodotto gioco cercando di vincere, riuscivano ad avere la meglio gli avversari che in contropiede e con ripartenze veloci andavano in gol.

Una giornata molto sfortunata per gli ospiti poco incisivi sotto porta, con i padroni di casa messi meglio in campo, più in grado anche di approfittare degli errori altrui per andare a rete. Quattro i pali colpiti dal Cupello e almeno due salvataggi sulla linea effettuati dal portiere avversario. Qualche problema in campo c'è stato anche per Mileno che ha giocato a mezzo servizio a causa di alcuni problemi alla schiena riportati giovedi in allenamento.

Anche l'assenza dell'allenatore in panchina, causata da una squalifica riportata in coppa, ha condizionato l'atteggiamento in campo della Virtus. Tutto ciò però non deve essere un'attenuante e questo risultato deve ar capire ai i ragazzi quanto sia difficile affrontare questo campionato e che solo con il massimo impegno e sacrificio si possono ottenere i risultati prefissati.

La squadra proverà a correggere gli errori e penserà alla prossima gara in casa contro il Real Atessa che nella prima giornata ha battuto tra mura amiche il Celtic Chieti.