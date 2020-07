Questa è la settimana delle decisioni. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, parlando a ZonaLocale.it. Nelle due settimane trascorse dalle richieste messe nero su bianco dal Psi, il primo cittadino non si è confidato con nessuno. Dal giro di consultazioni di lunedì scorso non ha ottenuto da nessun partito la disponibilità a fare un passo indietro. Strada sbarrata all'ingresso di un rappresentante socialista in Giunta. Dopo il ritorno di Corrado Sabatini, i consiglieri comunali del Psi sono 3: oltre all'ex assessore ai Lavori pubblici, del gruppo consiliare fanno parte anche Gabriele Barisano e Luigi Masciulli. "Ma sono stati tutti eletti in liste diverse. Solo a distanza di tempo hanno costituito il gruppo socialista", è stata la principale obiezione delle altre forze politiche alla richiesta di un assessorato avanzata dal Psi. Il concetto è chiaro: chi cambia casacca a partita iniziata deve rimanere in panchina senza avanzare pretese.

Ma i socialisti numericamente possono decidere le sorti dell'amministrazione comunale. Chiedono un assessorato e anche la riduzione del numero degli assessori. Se la prima pretesa era stata già annunciata da Barisano alcune settimane fa, la seconda richiesta, su cui si è espresso favorevolmente solo Domenico Molino (Pd), non era prevista. E mette ulteriormente in difficoltà Lapenna che, se dovesse ascoltare le richieste dei socialisti dovrebbe far fuori non uno, ma due componenti dell'attuale Giunta.

Allora gli scenari possibili sono tre.

Primo scenario - Il sindaco lascia tutto com'è, magari proponendo al Psi una delega consiliare: uno dei consiglieri diventerebbe responsabile di un determinato settore dell'amministrazione comunale (probabilmente il turismo), pur senza entrare in Giunta. A quel punto, la squadra di governo della città rimarrebbe immutata.

Secondo scenario - Lapenna azzera la Giunta. Punto e a capo. Il sindaco di Vasto avvia un nuovo giro di consultazioni, chiedendo ai 6 partiti di maggioranza (Pd, Idv, Giustizia sociale, Sel, Rifondazione comunista e Psi) di trovare la quadra. In caso di azzeramento, il primo cittadino potrebbe approfittarne per ridurre da 7 a 6 il numero degli assessori, operazione di marketing elettorale in un periodo in cui l'antipolitica galoppa e i cittadini chiedono tagli ai costi della politica.

Terzo scenario - Lapenna non azzera la Giunta, ma decide solo di assegnare un assessorato al Psi. In quel caso, però, qualsiasi partito dovesse essere costretto a fare un passo indietro gli farebbe la guerra.

Il primo cittadino si muove in un corridoio stretto, disseminato di botole. La decisione che prenderà scontenterà inevitabilmente qualcuno.