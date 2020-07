C'è anche Corrado Sabatini tra i sostenitori di Matteo Renzi, il sindaco di Firenze che si candida alle primarie nazionali con cui il centrosinistra farà decidere ai cittadini chi sarà il candidato premier per le elezioni politiche del prossimo anno.

Nei giorni in cui si intensifica la propaganda di Bersani, Renzi e Vendola, i tre sfidanti per la leadership, anche a livello locale i sostenitori dei candidati si danno da fare. A Vasto sta per nascere il circolo pro Bersani, mentre i renziani ieri hanno avviato la raccolta di firme a sostegno del loro leader, raccogliendo centinaia di sottoscrizioni nel giro di poche ore.

Sabatini, appena rientrato nel Partito socialista, si schiera con Renzi e diventa referente del Comitato Adesso! Vasto per Matteo Renzi insieme ad Annamargareth Ciccotosto. I circoli "si stanno diffondendo a macchia d'olio", annuncia la Ciccotosto, elencando i centri in cui "i sostenitori sono già al lavoro" anche per aprire altri comitati nella zona. I circoli sono già stati istituiti a Chieti, Vasto, Francavilla al Mare, Lanciano, Ortona, San Salvo, Atessa, Casalbordino, Fara San Martino, Bomba, Fara Filiorum Petri, San Vito Chietino, Sambuceto, San Giovanni Teatino, Monteodorisio, Scerni, Tufillo, Fraine e Pretoro.

A San Salvo è Agostino Monteferrante, segretario locale del Pd, il fondatore del circolo Adesso!