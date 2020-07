Partenza in salita per la Tcm Group Bts San Salvo all'esordio nel campionato di pallavolo di serie C. La squadra allenata da Giuseppe Del Fra viene sconfitta per 3 set a 0 (14-25/20-25/13-25) dai forti avversari del Caseificio Di Nucci Agnone, squadra dalla grande tradizione e nelle cui fila milita il vastese Michele Galante. L'allenatore vastese è stato costretto ad osservare dalla tribuna i suoi, perchè la federazione non ha ratificato in tempo il suo tesseramento. Al suo posto in panchina è andato il tecnico delle giovanili Pascal Di Cesare.

L'assenza del tecnico ha creato problemi ai giocatori in campo, visto che la squadra è nuova e non ha ancora acquisito i giusti automatismi. La partita è stata dominata dagli ospiti, eccezion fatta per il secondo set in cui, dopo gli ingressi di Bucci in cabina di regia e Placidi in attacco, la Bts ha tentato di reagire, giocando punto a punto con gli avversari fino al 20 pari, salvo poi mollare la presa.

"Sapevamo che era una gara difficile -ha commentato Del Fra-. Gli avversari erano molto forti tecnicamente, con alcuni giocatori di categoria superiore. Noi abbiamo tanto da lavorare, soprattutto nella gestione della partita. Abbiamo commesso tanti errori che poi alla fine finiscono per influire sul risultato finale. Ma non ci scoraggiamo, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto e le vittorie arriveranno. Siamo molto contenti per il numeroso pubblico che era presente sugli spalti. Per una squadra maschile non ricordo una cosa simile. Ci ha fatto davvero molto piacere".

Ora il prossimo appuntamento per la Bts San Salvo sarà a Ortona, sabato prossimo, contro la formazione dell'Impavida Volley che disputa la serie C (in pratica le giovanili della formazione che gioca in A).