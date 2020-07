"Mi auguro che il Comune di Vasto intenda rispondere al bando per l'inserimento nei Gioielli d'Italia". E' l'ex consigliere comunale Alessandro La Verghetta a chiederlo. "Il progetto I Gioielli d'Italia- si legge sul sito della Presidenza del Consiglio- è previsto dall'Accordo-Quadro sottoscritto in data 23 settembre 2010 tra Ministro per il turismo, pro tempore e l'allora Presidente dell'ANCI, accordo volto a promuovere il turismo nazionale e a realizzare ogni utile collaborazione al fine di coordinare e rendere sinergiche le azioni di interesse per gli Enti locali, in coerenza con il rilancio del sistema turistico italiano perseguito dal Ministro per il turismo.

Scopo del progetto è la promozione del buon vivere italiano, contribuendo ad incrementare le politiche di destagionalizzazione attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, turistico, storico-urbanistico, architettonico ed enogastronomico del sistema delle Autonomie locali italiane, sempre nell'ottica del recupero e del rilancio dell'immagine dell'Italia.

I primi 20 Comuni selezionati saranno inseriti nel circuito I Gioielli d'Italia e saranno protagonisti di una campagna di promozione sul mercato nazionale e internazionale".

"E' un'occasione da non perdere -dice La Verghetta-. La nostra città merita di essere inserira in questo circuito per le sue bellezze, la sua storia e le sue tradizioni. Non so se l'amministrazione comunale ha già risposto al bando o ha intenzione di farlo ma ritengo che dovrebbe parteciparvi".