I consumatori non staranno con le mani in mano. Se l'impiegato delle Poste centrali di Vasto finito ai domiciliari sarà rinviato a giudizio, "saremo pronti a costituirci parte civile in difesa dei tanti risparmiatori che affrontano ogni giorno le difficoltà della crisi economica e sono disgustati dalle ruberie verificatesi nelle amministrazioni pubbliche".

Ad annunciare l'azione legale è Codici, centro per i diritti del cittadino. L'iniziativa è del suo referente locale, Riccardo Alinovi.

La vicenda - Il 31 agosto scorso qualcuno ha prelevato dai locali di Poste impresa all'interno dell'ufficio postale di via Giulio Cesare 15mila euro in contanti. Quel pomeriggio il settore business delle poste era vuoto. Non c'era nessuno. Le immagini registrate dalla videosorveglianza interna hanno immortalato un impiegato e il sistema elettronico del caveau ha registrato data e ora di apertura della cassaforte. Elementi che, in base alle indagini eseguite dai carabinieri e coordinate dal procuratore capo Francesco Prete, inchioderebbero alle sue responsabilità P.R., 53 anni, di Vasto, raggiunto da un avviso di garanzia emesso dalla Procura di Vasto, poi trasferito precauzionalmente in un ufficio postale di Chieti e infine posto agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo, attraverso il suo difensore, l'avvocato Giovanni Cerella, respinge le accuse e domani sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari, Anna Rosa Capuozzo.

I carabinieri della Compagnia di Vasto, agli ordini del capitano Giancarlo Vitiello, continuano a indagare su altri tre episodi analoghi. Mani ignote avrebbero arraffato soldi dalle casse per una somma complessiva non molto inferiore a quella accertata per il furto a Poste impresa.

Codici - "Si faccia piena luce su questa vicenda ancora misteriosa", chiede Alinovi. "Qui stiamo parlando di un danno grave per i risparmiatori. E' vero che sono garantiti, ma le ruberie danneggiano tutti i cittadini. Insieme al nostro legale, Carmine Di Risio, stiamo compiendo le dovute valutazioni. Ci riserviamo di costituirci parte civile in un eventuale processo. Certo, se non fosse stato per Nicola Del Prete, che ha pubblicamente raccontato i fatti, non si sarebbe saputo nulla. Mi auguro che sulla cassaforte ci siano le impronte digitali del responsabile. Ma mi chiedo: perché di un fatto così grave siamo venuti a conoscenza solo a distanza di 40 giorni?".