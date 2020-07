Fosso Marino, Desiati (PpV):

Il consigliere comunale Massimo Desiati ha diffuso un comunicato nel quale parla dei lavori di Fosso Marino. "L’esecuzione delle opere di convogliamento delle acque piovane e di superficie, nel tratto che va dal Monumento alla bagnante a Fosso marino ed il cui termine era atteso, inizialmente, entro giugno scorso, è stata successivamente suddivisa in due tranche. La prima, dalla “bagnante” allo stabilimento “Aurora”, in verità non è stata ancora completata, infatti manca l’allaccio alla corrente elettrica per l’azionamento delle pompe.



Per la seconda, dallo stabilimento Aurora a Fosso marino, l’Amministrazione si è impegnata ad iniziarne l’esecuzione ad Ottobre. Altro discorso è quello relativo ai lavori che la SASI si è impegnata ad eseguire per risolvere i problemi di Fosso marino. Prima dell’estate, infatti, la società che gestisce il servizio ha provveduto ad installare una vasca in più per sopperire all’aumentata esigenza fognaria e si è impegnata ad eseguire, dopo l’estate, opere di conduttura per 3 km ed 800 metri necessarie a convogliare quanto conferito nelle vasche di Fosso marino al depuratore posto a sud di Vasto marina.



Sono dunque due i lavori di cui si attende la ripresa nel corso dell’autunno. Progetto per Vasto sollecita l’Amministrazione comunale a vigilare e farsi parte attiva affinché le opere previste non restino a metà. Soltanto una stagione estiva particolarmente siccitosa ha evitato tornasse e si facesse concreta la preoccupazione del travasamento dei liquami fognari direttamente in mare e, pertanto, riteniamo indifferibile la ripresa dei lavori".