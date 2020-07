E' una lezione severissima quella subita dal Vasto Rugby sul campo del Paganica nella seconda giornata di campionato regionale di serie C e di under 20, domenica 14 ottobre. Soprattutto i seniores tornano a casa dopo una batosta preventivata ma non per questo meno dolorosa. Punteggio finale 127-0 per i dominatori del girone abruzzese. Poco meglio i giovani adriatici che hanno subito un 83-3 dai pari età del Paganica, riuscendo quindi a segnare i primi punti della propria storia.



Fiato corto, formazione rimaneggiata, poca possibilità di scelta fra i tesserati, diversi esordienti in campo e infortuni a catena in campo. Queste alcune delle cause del pesante ko subito dagli Arciglioni. Appena venti i giocatori disponibili per il match contro la prima della classe. Cinque i cambi effettuati e tutti per infortuni più o meno gravi.



Eppure l'inizio gara aveva fatto ben sperare. Per un quarto d'ora i vastesi hanno retto all'urto del Paganica, chiudendo ogni spazio in difesa e inchiodando il punteggio sullo 0-0 per un quarto d'ora. Poi, dopo la prima marcatura dei padroni di casa, il crollo. Una meta dietro l'atra per i tuttineri che alla fine hanno segnato diciannove volte con sedici trasformazioni. Fra le buone nuove biancorosse, i debutti assoluti di due trequarti promettenti: Fratalocchi e Di Renzo.



Per l'under 20 il confronto contro gli aquilani è stato duro ma retto con onore. Nonostante una preparazione ancora approssimativa, i baby Arciglioni non hanno sfigurato oltremisura, chiudendo con un passivo di 83-3 e un carico di esperienza che non potrà che farli migliorare. Proprio allo scadere, grazie a un calcio di punizione indirizzato fra i pali dal capitano Pierangelo D'Onofrio, sono arrivati i primi tre punti della storia dell'under 20 del Vasto Rugby.

Stampa Vasto Rugby