Con la serie A ferma per gli impegni della Nazionale di Prandelli (di scena martedì a San Siro contro la Danimarca, ore 20:30) l'attenzione è stata interamente catturata dalla serie cadetta, dove la Virtus Lanciano pareggia per la quinta volta in 9 partite. In attesa del rientro al Biondi previsto per sabato 20 contro l'Empoli, l'Adriatico resta tabù per i rossoneri che permettono anche alla non irresistibile Pro Vercelli di uscire imbattuta dal rettangolo pescarese.



I piemontesi anzi passavano subito in vantaggio per merito di Masi, che su cross di Scaglia insaccava di testa. Già al 30' il Lanciano aveva l'occasione per pareggiare, ma il calcio di rigore assegnato da Gavillucci di Latina veniva malamente sprecato da un irriconoscibile Fofana. Nella ripresa la determinazione lancianese portava i suoi frutti, e la Virtus trovava finalmente l'1-1 con Vastola dopo diverse occasioni fallite. Ci si aspettava a questo punto un arrembaggio dei locali, ma ciò che traspare nel team di Gautieri è solo molto caos, poche idee e scarsa concretezza. Termina così, con il quinto pareggio e l'ottavo punto in classifica: la grinta non manca mai a Mammarella e compagni, ma in Serie B è fondamentale conquistare i 3 punti contro avversari di questa levatura. In attesa del rientro "a casa", quella vera.

Giornata no per le abruzzesi di Seconda Divisione, dove solo L'Aquila Calcio evita la sconfitta seppure in extremis: Improta raddrizza le sorti del match interno contro il Foligno (vantaggio umbro realizzato dall'ex Pro Vasto Antonio Gaeta), ma non basta per evitare la contestazione dei tifosi giunti al "Fattori" e l'allontanamento dalle prime posizioni. Peggio è andata al Teramo: i biancorossi di Cappellacci sono caduti a domicilio (0-1) contro un Pontedera meritevole di aver capitalizzato al meglio l'unica occasione creata. Domenica amara anche per il Chieti, sconfitto 1-0 a Poggibonsi: sugli scudi il portiere toscano Menegatti, autore di numerosi interventi che hanno impedito ai ragazzi di De Patre di uscire almeno con un punto dallo "Stefano Lotti". I tifosi chiedono il riscatto già nel prossimo turno contro il Gavorrano, mentre il Teramo sarà sul campo della capolista Aprilia del mister Vivarini, vecchia conoscenza vastese, sempre più leader del girone.

In Serie D girone F non è andata meglio per le formazioni della nostra Regione. Da segnalare la bella prova della Renato Curi Angolana, che non ha concesso varchi alla quotata Vis Pesaro costringendola all'1-1: un punto che fa certamente morale. Battute d'arresto in trasferta per l'Amiternina priva di bomber Molinari (1-2 a Roma contro l'Astrea) e per il San Nicolò in piena crisi di gioco e risultati (0-2 a San Cesareo). Solo un pari per il Celano di Pierleoni contro il derelitto Città di Marino, ma la posizione del trainer marsicano non sembra comunque a rischio. Uno a uno povero di emozioni il risultato finale, il presidente Marcanio ostenta fiducia, i celanesi un po' meno.

Nel girone H di Prima Categoria il Borrello di Anzivino sembra voler cominciare a fare sul serio, e la cinquina rifilata ieri al Trigno Celenza è certamente un segnale in tal senso. Oltre alla Real San Salvo che sconquassa l'Orsogna per 8 reti ad 1, a quota nove in classifica troviamo due nuove inseguitrici, il Fossacesia corsaro a Vasto contro la Real Tigre (1-0, Marongiu match winner) e l'ottimo Castelfrentano che trova solo al 87' il gol vittoria (3-2) contro l'ultima della classe, il Quadri del coach Viglione. Giornata da ricordare per il Real San Giacomo, vittorioso col Fara San Martino (1-0) e il Casalbordino che batte lo Scerni. L'Audax Palmoli crolla in casa 1-3 per merito della Casolana (Venditti mattatore). Termina 1-1 tra Torino di Sangro e Monteodorisio. Nel prossimo turno la Real Tigre andrà in trasferta a testare le reali ambizioni dello Scerni, Borrello atteso dall'Orsogna.

In Seconda Categoria troviamo un duo al comando. Lo Sporting San Salvo, sconfitto 3-2 sul terreno della Mario Turdò, viene appaiato in vetta dal soprendente Furci, che vince 1-0 con il Roccaspinalveti scavalcandolo in graduatoria. Segni di vita da parte dell'Incoronata Vasto che pareggia 1-1 a Fossacesia, stesso punteggio per un deludente Sporting Pollutri con il Fresa: i pollutresi sono comunque l'unica formazione imbattuta del girone. Due a zero è il punteggio caratterizzante le restanti tre sfide, che vedono un Montalfano finalmente competitivo e la coppia Montazzoli-Cupello United che raggiunge il secondo posto in coabitazione con Roccaspinalveti e Mario Turdò. Gissi e San Buono restano nella bassa classifica, sempre ultimo ad un punto il Torrebruna.

Nel prossimo turno sul campo dell'Incoronata arriva il lanciatissimo Furci.

Prima giornata anche in Terza Categoria, e subito salta all'occhio l'assenza di pareggi nelle sei partite in programma. Partono subito forte la Dinamo Roccaspinalveti (4-1 alla Casalese), la Valle Treste e il Real Montalfano, la prima vincente a Castelguidone contro l'Alto Vastese per 3 reti ad 1, la seconda 4-1 sul campo della Virtus. Ricco di gol il match tra Lentella e Guilmi (3-2), vincono in casa Casalanguida e Carpineto Sinello.

Prima vittoria per la Bacigalupo negli Allievi Regionali a spese della Durini Pescara, un 2-0 firmato nella ripresa da Tallarino e Cozzolino. Vince ancora la Virtus Vasto, che espugna 3-2 Loreto Aprutino: reti realizzate da Carulli e Marchesani, autore di una doppietta. In classifica si rilanciano i ragazzi di Bozzella, mentre mantiene la Virtus mantiene la seconda piazza.



Nei Giovanissimi Regionali, la Bacigalupo torna dalla trasferta di Montesilvano con un punticino striminzito. Solo zero a zero per mister Baiocco, ma c'è da dire che i suoi giocatori hanno sprecato l'impossibile sotto porta: un limite mostrato già nelle prime due gare di campionato e che sembrava superato dopo l'8-0 al Sant'Anna. Primo punto per la Virtus Vasto, 0-0 casalingo contro il Lauretum: un risultato utile a dare le giuste motivazioni ai giovani vastesi per cominciare a scalare posizioni.

Roberto Naccarella