Inizia nel migliore dei modi la stagione della San Paolo Volley, formazione vastese impegnata nel campionato di serie D femminile. Le ragazze allenate da Mario Baiocco hanno vinto la gara casalinga contro la Ciaocarb Arabona per 3-0 (25-19/25-16/25-20) controllando sempre la partita. Il sestetto capitanato dalla numero 10 Lucia Caporaso ha ben figurato di fronte ad una formazione di ottimo livello. Dubbio fino all'ultimo minuto su Valentina D'Adamio che, pur allenatasi con costanza, veniva da due giorni di febbre. Al suo posto, nel ruolo di opposto, Baiocco ha mandato in campo Alessia Pepe, che ha risposto con una buona prestazione.

La partita, a tratti molto bella, ha vissuto fai alterne, come capita spesso in questa fase della stagione, in cui c'è da assorbire il grande lavoro fatto in preparazione e vanno affinati schemi e dinamiche di gioco. Le vastesi portano a casa i 3 punti e sicuramente affronteranno questa nuova settimana di allenamenti con tanto entusiasmo.

"E' stata una buona gara - ha commentato Baiocco a fine partita-. Il gruppo di quest'anno è molto ben affiatato, con tutte le ragazze pronte a dare il loro contributo. L'importante è lavorare bene, perchè nel corso della stagione tutte saranno chiamate a scendere in campo per raggiungere importanti traguardi".

Per l'allenatore vastese quella di ieri era una giornata particolare. "Il 13 ottobre era il giorno del compleanno di Mauro Florio, un bravo allenatore e soprattutto un grande amico, scomparso prematuramente. Ecco, questa vittoria voglio dedicarla a lui, perchè è sempre nei nostri cuori".