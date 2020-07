Si chiude con una sconfitta per 3-0 la prima gara dell'anno per la San Gabriele Volley nel campionato di serie C femmilie. Serena Mariani (neo capitano) e compagne sono state costrette ad arrendersi alle forte avversarie della Costruzioni Papa Altino, con parziali che esprimono bene i diversi valori in campo: 25-9/25-15/25-13. Ma gli obiettivi delle due formazioni sono ben diversi. Se l'Altino punta chiaramente alla vittoria del campionato per poter accedere ala B2 dopo diversi tentativi, la San Gabriele è ripartita con un nuovo ciclo, puntando su un gruppo molto giovane e che ha ampi margini di miglioramento.

Amarezza per il risultato in casa San Gabriele, ma fiducia per il prosieguo del campionato. "Se si guarda al risultato in sè -ha commentato l'allenatore Ettore Marcovecchio- c'è ben poco da dire. I parziali sono nettissimi a favore delle avversarie. Ma questo non mi spaventa, perchè vedo un gruppo che ha tanta voglia di allenarsi e migliorarsi.

Certo, potevamo fare qualcosa in più, perchè abbiamo regalato alle avversarie dei punti per dei nostri banali errori. Quando riusciremo a migliorare nella gestione della partita, limitando gli errori, ho fiducia che le cose miglioreranno. Vedo uno spirito positivo e sono certo che, partita dopo partita, le cose andranno sempre meglio e ci toglieremo delle belle soddisfazioni".

Prossimo appuntamento per le ragazze della San Gabriele Volley domenica alle 18, presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele, per affrontare il Sambuceto, ieri vittorioso contro il Pescara 3.