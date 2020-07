“Finalmente il Comune di Vasto ha deciso di rimettere a nuovo il mercato coperto di Santa Chiara, ma ora lo faccia in tempi rapidi”. A sollecitare un veloce recupero della storica struttura commerciale del centro storico è Ivo Menna, candidato sindaco nel 2011 per la lista civica La Nuova Terra.

“Le battaglie condotte per una risistemazione strutturale e igienico sanitaria del complesso, dove per 60 anni ortolani e commercianti di vari generi – rivendica il battagliero ambientalista - trovano una giusta conclusione, e, finalmente il comitato costituitosi il 21 aprile 2012, rappresentato dalle firme e dalla mobilitazione di 45 operatori trova una prima risposta da parte dell’amministrazione comunale. E’chiaro che il comitato e la lista La Nuova Terra vigileranno puntualmente su ogni iniziativa dell’amministrazione affinché i tempi siano certi e celeri, poiché la crisi che investe il settore non può attendere i tempi lunghissimi di ogni amministrazione”.

A ZonaLocale.it Simone Lembo, direttore di Confesercenti Vasto, aveva però frenato, dicendo che “potrebbero emergere anche altre proposte in merito al Piano marketing del centro storico”.

Menna commenta a muso duro: “Spero che Lembo conosca bene le problematiche strutturali circa norme di sicurezza,barriere architettoniche,servizi igienico sanitari, ristrutturazione e razionalizzazione degli spazi, utilizzazione del mercato del pesce, che attualmente può ospitare solo due commercianti. Per anni le varie amministrazioni lo hanno trascurato, congiuntamente alla carenza di interventi di manutenzione e di servizi alla categoria; non hanno mai investito un euro nonostante le riscossioni cospicue di somme ricavate da Iciap, Tosap, affissioni e pubblicità versate dai commercianti. Somme che non sono mai state impegnate e reinvestite nei vari settori commerciali del centro storico. Dai consiglieri comunali di Vasto, tutti, la cui assenza su questa questione ed anche su altre è assordante, vorremmo sapere di cosa si occupano”.